¿Indiana Cubero irá al casamiento de Nicole Neumann?

Finalmente llegó el día del casamiento por civil de Nicole Neumann y Manu Urcera pero lo que más llama la atención es si van a asistir sus hijas Indiana, Allegra y Sienna a la celebración que se realiza en una bodega en Neuquén.

La hija mayor de la modelo y Fabián Cubero hace varios meses que decidió ir a vivir con su papá y lleva una turbulenta relación con su mamá, con varias idas y vueltas, pero se sabía que el exfutbolista había dado la autorización para que sus tres hijas asistan a la boda en Neuquén, claro que eso fue antes de que se conociera que iba a iniciar varias demandas.

Según informó Ángel de Brito, “Fabián Cubero reclamará cuota alimentaria a Nicole (una de sus hijas está completamente a su cargo). Esta semana presentará las siguientes demandas: denuncia por estafa procesal; reducción cuota de alimentos; reclamo de deuda existente”.

Nicole Neumann y las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero Foto: Instagram/nikitaneumannoficial

Se conoció la verdad de la presencia de Indiana Cubero en el casamiento de Nicole Neumann

En las últimas horas se supo que la hija mayor de la modelo se quedará junto a su papá en Buenos Aires, debido a que el casamiento es en la provincia de Neuquén. Pero hasta el momento se sabe que sí asistirá a la fiesta que se realizará el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz.

Se supo si Indiana Cubero estará presente en el casamiento de Nicole Neumann Foto: Instagram/nikitaneumanno

“Indiana no va porque, según pudimos saber, está todo mejor con su madre, pero tiene que estudiar para rendir varios exámenes y no puede ausentarse de sus clases escolares. Al menos ese es el motivo ‘público’ de su no presencia en el Civil, donde sí estarán Allegra y Sienna, las hijas menores de Nicole y Cubero”, informó Laura Ubfal.

Además, la periodista agregó que la modelo no podrá compartir imágenes de sus hijas. Por lo que las fotos de la fiesta se podrán ver por los familiares y amigos.