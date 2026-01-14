Cami Homs transita las últimas semanas de embarazo y pronto conocerá a Aitana, su tercera hija. Se trata de su primera beba con José “el Principito” Sosa, luego de Francesca y Bauti, los dos niños que tuvo con Rodrigo de Paul. En ese marco, dio una entrevista en la que habló de todo, incluso de su sexualidad en este etapa de su vida.

Sin filtros y ni tabúes, la modelo habló con Érica Etter para el podcast Bajo el brillo, y aseguró que con ella se cumple la estadística que dice que las mujeres embarazadas se ponen “más hot”.

“Se rumorea que las mujeres embarazadas están revolucionadas hormonalmente. En tu caso, ¿mito o realidad?”, consultó la conductora. La repostera no dudó en responder, con alguna sonrisa tímida: “Realidad”.

Cuántas veces por semana tiene relaciones sexuales Cami Homs

“¿Podemos hablar de un promedio semanal?”, arremetió Etter. La modelo señaló que, si bien la pasión sigue intacta, no es lo mismo tener sexo con una panza más chiquita que a esta altura de las gestación.

“Es realidad, pero ya me está costando un poco. No es lo mismo una panza de cinco o seis meses que de casi ocho”, dijo.

Al momento de dar números, sorprendió a todos con la performance: “Hoy, un promedio, dos de siete (días). Eso en este último trimestre”.

La pequeña Aitana se sumará a la numerosa familia ensamblada de los Sosa-Homs que ya cuenta con la nena y el nene de Cami y las mellizas Rufina y Alfonsina, fruto del primer matrimonio del futbolista. Según comentó la modelo, la fecha probable de parto es el próximo 29 de enero.