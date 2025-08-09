Entretenimiento / Televisión

Hoy llega Un Sol Para los Chicos 2025: cuándo empieza el programa y cómo donar

Como cada año, El Trece tendrá un programa especial junto a UNICEF por el Día del Niño.

9 de agosto de 2025,

Bajo el lema “Cuidamos juntos lo que más importa”, UNICEF busca recaudar fondos para contribuir con las iniciativas que desarrolla para brindar salud, nutrición, educación y protección a la infancia más vulnerable de Argentina y el mundo.

El programa solidario, que se realiza hace 34 años gracias al apoyo de Grupo Clarín y Fundación Noble, se emitirá este sábado 9 de agosto por la pantalla de eltrece. La nueva edición de Un Sol Para los Chicos se realizará de 17 a 21.30hs y será transmitido en vivo desde el Predio Floral de Escobar, gracias al apoyo del Municipio.

Así será Un Sol para los Chicos 2025

Guido Kaczka, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi estarán a cargo de la conducción de este evento, en el que los televidentes podrán disfrutar de los juegos con invitados especiales y de los shows musicales en vivo de Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un verano.

Este año, UNICEF celebra sus 40 años de trabajo en Argentina, un hito que refleja su compromiso con la garantía y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. Desde su llegada en 1985, ha desempeñado un rol clave para promover leyes, políticas y acciones que garantizan los derechos de chicas y chicos. Gracias al compromiso de los gobiernos, el sector privado y miles de personas comprometidas, su trabajo ha contribuido a reducir la mortalidad infantil y la malnutrición, mejorar el acceso a la salud y la educación, ampliar la protección social y prevenir distintas formas de violencia.

Durante la transmisión se podrán conocer historias de niñas y niños cuyas vidas se transformaron gracias al trabajo realizado en todos estos años. Además, embajadores, amigos de UNICEF y celebridades presentarán diversos proyectos que la organización humanitaria lleva adelante en Argentina y el mundo para proteger a las chicas y los chicos, allí donde más se necesita.

Uno de los embajadores más conocidos de UNICEF, Julián Weich, viaja a una comunidad del norte salteño para mostrar cómo el organismo, junto al gobierno de la provincia, ayuda a proteger la salud de las niñas y niños con soluciones concretas como cisternas, pastillas purificadoras y sales de rehidratación oral, para proteger la salud de niñas y niños.

Por su parte, la periodista internacional Carolina Amoroso presentará un video sobre la ayuda que UNICEF brinda en Sudán y Sudán de Sur, donde años de conflictos armados y desplazamientos pusieron en riesgo de desnutrición de 3.6 millones de niñas y niños.

Finalmente, el Embajador de UNICEF, Benjamín Vicuña mostrará cómo la organización trabaja durante las emergencias humanitarias en todo el mundo, llegando donde nadie más llega, con tratamientos de salud, alimentos terapéuticos y provisión de medicamentos para proteger las vidas de las chicas y chicos en peligro.

Cómo donar y ayudar con UNICEF

Para poder continuar apoyando proyectos como éstos, el compromiso solidario es clave. Todas las personas que quieran ayudar pueden sumarse a la campaña, llamando al 0810-333-4455 o ingresando en unicef.org.ar/unsol. Quienes comiencen a donar o refuercen su donación mensual, participarán por el sorteo: Renová tu casa con Naldo (ver bases y condiciones en unsolparaloschicos.com.ar).

El programa también podrá verse simultáneamente en streaming desde eltrecetv.com y el canal de Youtube (youtube.com/eltrece). Además, habrá cobertura exclusiva en todas las redes sociales de eltrece y de @UNICEFArgentina, con el hashtag #UnSol2025.

