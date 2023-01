Gran Hermano: las redes recordaron la vez que Marian Farjat tuvo piojos en el reality

Marian Farjat es una de las personas más polémicas del mundo del espectáculo argentino y es que ganó mucha popularidad gracias a su participación en Gran Hermano. Marian fue parte del reality show en la edición del año 2015 donde también estuvo Brian Lanzelotta y Romina Malaspina, de la que salió ganador Francisco Delgado.

Aquella edición fue una de las más polémicas ya que la presencia de Farjat no pasaba desapercibida. Todas las semanas había un conflicto nuevo en la casa que, a pesar de los intentos de Jorge Rial por calmarlos, las discordias eran muy grandes entre algunos participantes. Marian estuvo 148 días dentro de la casa más famosa del país y se quedó con el sexto lugar.

Marian Farjat en Gran Hermano 2015. (Foto: Archivo)

La famosa oriunda de Escobar, Buenos Aires participó con 21 años del programa y es el día de hoy que sigue conservando muchos de sus fanáticos, ya que se convirtió en una de las integrantes de la casa con mayor apoyo del público. Actualmente en Instagram tiene más de 1.1 millones de seguidores y está participando de El Hotel de los Famosos 2 (eltrece).

El video que muestra la vez que Marian Farjat tuvo piojos en Gran Hermano

Desde el living de la casa, Marian se miraba frente a un espejo y gritaba: “Me pica, me pica. Tengo cucarachas en el cerebro, miren”, mientras se rascaba la cabeza. “Para mí vinieron de La Tablada”, dijo bromeando Farjat en referencia a Lanzelotta. “Brian me sacó las liendres y eran todas rubias. O sea que son piojos chetos, del country”, soltó entre risas la ex “hermanita”.

Luego se la puede ver sentada en el piso y Brian, su pareja dentro del reality, le estaba inspeccionando el cuero cabelludo. “¿Los piojos son carnívoros?”, cuestionó Marian. “Sí gorda. Comen carne, verdura, todo gorda, qué se yo”, contestó un tanto molesto el participante. “Me van a fumigar el cerebro”, lanzó sin pensar la famosa.

Luego se muestra a los participantes en la pieza, junto a otras compañeras quienes aseguraban que a ellas también les picaba la cabeza. Preocupada por no quedar como una “piojosa”, Marian le pidió a la producción que no muestren esos tapes. Sin embargo, fue Brian quien insistió que lo pasen en el confesionario.

Marian y Brian, en la casa de Gran Hermano. (Foto: Captura de pantalla)

“Me van a chupar el cerebro, son vampiros”, dijo Farjat quien recibió una tajante respuesta de Lanzelotta: “Si no tenes cerebro gorda”, bromeó. “Me voy a quedar más hueca de lo que soy”, sostuvo Marian sumándose a los chistes.