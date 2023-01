Globos de Oro: de Lady Gaga a Jennifer Lopez, los looks que más dieron de qué hablar en otras ediciones.

Cada año, una nueva entrega de los Globos de Oro se lleva todas las miradas de los expertos en moda, más allá de las premiaciones. El ojo está puesto en el color, el diseño y la tendencia que traerán (o no) las celebridades de Hollywood a la alfombra roja.

Pero algunas elecciones dan que hablar y no precisamente por su acertado look o elegancia para combinar. Casos como el de Jennifer Lopez, en 2020, Lady Gaga, en 2019, o el audaz Billy Porter todavía son recordados por su paso en la alfombra roja.

EL LOOK MÁS TRENDY DE JLO en los Globos de Oro 2020

La artista es toda una reina en materia red carpet. Pero en la ceremonia del 2020 no apostó a lo seguro, ya que sorprendió con un estilo trendy, pero atrevido. Jennifer Lopez caminó la alfombra con un excéntrico vestido de alta costura diseñado por Valentino.

El voluminoso diseño de Valentino que lució JLo en la alfombra de los Globos de Oro: con tres colores y mucho volumen. Foto: Web

El voluminoso diseño, compuesto por tres colores -blanco, verde oscuro y dorado- se destacó por su amplio volumen y no tardó en viralizarse. Lo más llamativo del atuendo fueron los lazos abullonados tamaño XL y el toque final: un gran moño trenzado que acaparaba toda la atención.

LADY GAGA Y UN VESTIDO DE PRINCESA en los Globos de Oro 2019

La actriz y cantante, que en la ceremonia del 2019 ganó una estatuilla con el tema Shallow en Mejor Canción Original, siempre tiene un as bajo la manga. Audaz en sus elecciones, llegó a la alfombra de Los Ángeles con un voluptuoso Valentino. Con mangas anchas y una cola extremadamente larga, este diseño de la colección alta costura otoño-invierno 2018 de la marca fue un homenaje a Judy Garland en la película A Star is Born.

Uno de los looks más excéntricos de Lady Gaga, homenaje a Judy Garland. Foto: Web

Lo más llamativo del look fue que su cabello combinó con el color del vestido y no tardó en volverse blanco de varios memes que la comparaban con la Cenicienta y personajes animados. Completó el look con joyas Tiffany´s y zapatos con plataforma plateados de Giuseppe Zanotti.

Lady Gaga con su audaz diseño estilo princesa, que combinó con su cabello. Foto: Web

EL DISEÑO DE INSPIRACIÓN NUPCIAL DE BILLY PORTER

Otro buscador de tendencias es Billy Porter. Su look de gala, diseñado por el argentino Alex Vinash, fue un elegante smoking blanco con imponente cola de plumas. Complementó el estilismo con botas Jimmy Choo, realizadas con más de 4000 cristales Swarovski y joyas Tiffany and Co.

El llamativo look de Billy Porter, uno de los más comentados de la alfombra. Foto: Web

Los detalles en su look hicieron la diferencia: anillos y prendedor de brillantes en la solapa. Y un broche de libélula, que según explicó, simboliza la transformación y autorrealización. Todavía con más información, el detalle final fue un clutch “petaca” de color para cortar el total White.

El detalle trendy en el smoking: un broche con forma de libélula. Foto: Web

Este martes 10 de enero vuelve a emitirse una de las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica (opacada por escándalos en los últimos años) y tal como sucede cada año, en materia fashion todo puede pasar. Ana de Armas, Jamie Lee Curtis y Quentin Tarantino serán algunos de los presentadores.