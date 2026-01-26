Giro en la trama de la familia Beckham: apareció la exnovia de Brooklyn y reveló lo peor de Victoria como suegra

La tensión dentro de la familia Beckham sigue escalando y suma un nuevo capítulo explosivo. Después de meses de rumores sobre un quiebre irreversible, Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria, publicó un duro comunicado en Instagram contra sus padres. Ahora, esas acusaciones fueron respaldadas públicamente por su exnovia, Afton McKeith, en una entrevista con The Sun.

La joven, de 25 años, aseguró que Brooklyn siempre fue muy tímido y que le resultó especialmente difícil crecer bajo la exposición constante de las cámaras y la expectativa pública que rodeaba a su familia. Según su testimonio, el conflicto no surgió de un hecho aislado, sino que se fue construyendo con el paso de los años.

Nicola Peltz y la familia Beckham.

“Sucedieron muchas cosas a lo largo del tiempo, no es algo que pasó de repente”, afirmó McKeith. Y agregó: “Brooklyn sentía que el mundo estaba constantemente esperando que metiera la pata. Siento que sus padres podrían haberlo protegido más y considerado el impacto público de la marca Beckham”.

El respaldo que cambia el eje del conflicto

En la misma entrevista, la exnovia del primogénito de los Beckham también salió a desmentir una de las versiones más instaladas en redes sociales: que el comunicado contra David y Victoria no habría sido escrito por Brooklyn. “Fue Brooklyn. Es inteligente y ya tuvo suficiente”, sentenció.

Qué está pasando con la familia Beckham

Además, defendió el vínculo entre Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, señalada durante años como la supuesta responsable de la grieta familiar. “El amor entre ellos es genuino”, sostuvo, reforzando la idea de que el conflicto excede la relación de pareja.

Las declaraciones de McKeith se viralizaron rápidamente, en parte porque ella y Brooklyn crecieron juntos y se conocieron mucho antes de iniciar su relación en 2017, lo que le otorga un lugar de testigo privilegiado de la intimidad familiar.

El comunicado que detonó el escándalo

La semana pasada, Brooklyn Beckham rompió el silencio tras meses de especulaciones y publicó un mensaje demoledor contra sus padres. En el texto, aseguró que desde antes de su boda con Nicola Peltz intentaron sabotear su relación.

“Mis padres intentaron sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no paran”, escribió. “No me dejo controlar, me defiendo por primera vez en mi vida. No quiero reconciliarme con mi familia”, agregó.

Brooklyn se casó en 2022 con Nicola Peltz, hija del empresario multimillonario Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz. Según el propio matrimonio, a partir de ese momento los conflictos familiares se profundizaron.

“Mi familia le faltó el respeto a mi esposa constantemente, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”, denunció. También acusó a su madre de haber invitado reiteradamente a mujeres de su pasado con la intención de incomodar a la pareja.

La marca por encima de la familia

Uno de los pasajes más duros del comunicado apunta directamente al corazón del imperio Beckham. “Mi familia da más importancia a la promoción pública y a los patrocinios que a cualquier otra cosa. La marca Beckham está por encima de todo”, afirmó Brooklyn.

Y concluyó con una frase que terminó de sellar la ruptura: “Me callé durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad”.

Con el respaldo público de su exnovia —quien dejó entrever que también vivió situaciones incómodas con David y Victoria—, Brooklyn Beckham parece haber ganado el apoyo de buena parte de la opinión pública.