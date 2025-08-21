Gimena Accardi reveló cuál es el trastorno de salud que padece y cómo afecta su vida diaria

En una reciente entrevista, Gimena Accardi decidió hablar sin filtros sobre un aspecto íntimo de su vida: sus TOCs. La actriz contó cómo esas obsesiones y manías marcaron su día a día durante mucho tiempo, al punto de condicionar sus relaciones personales y su manera de vincularse con los demás.

Gimena Accardi. (Foto: captura de pantalla)

Con una mezcla de humor y autocrítica, explicó que fue la astrología la que le brindó herramientas para comprender de dónde venían esas conductas ligadas al orden y la limpieza, y detalló cómo, con el paso del tiempo, logró suavizarlas para no dejar que la controlen por completo.

Este es el trastorno de salud que padece Gime Accardi

Durante su visita al ciclo La Noche Perfecta, conducido por Sebastián Wainraich, Gimena Accardi se sinceró sobre cómo sus TOCs marcaron su vida cotidiana.

La actriz contó que su obsesión por el orden y la limpieza llegó a tal punto que podía incomodar a quienes la visitaban en su casa. “Al principio yo barría mientras estaban en casa. La gente no había terminado de comer y yo ya estaba levantando la mesa y lavando los platos”, recordó con humor, aunque reconoció que esas actitudes eran difíciles de manejar.

Así es la casa de Nico Vázquez y Gime Accardi

Además, compartió graciosas situaciones junto a su pareja, Nico Vázquez, y sorprendió al relatar: “He hecho la cama con él adentro, porque yo se la estiro”, mostrando hasta dónde llegaba la intensidad de sus manías.

Gimena Accardi sorprendió al contar que encontró en la astrología una herramienta para comprender mejor sus obsesiones. “Soy ascendente en Capricornio y luna en Virgo. Pero soy geminiana, que es lo único que me salva para no estar tan demente”, reveló, relacionando los signos de tierra con su costado más obsesivo.

Gimena Accardi habló con los medios a la salida de Olga, donde habló sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez. (Foto: Captura de pantalla)

Con sinceridad, explicó que con el paso del tiempo aprendió a convivir con sus TOCs y a no dejar que dominen su vida como antes. “Con los años empecé a relajar”, aseguró, destacando que el autoconocimiento y la búsqueda de equilibrio fueron claves para mejorar su bienestar.

La experiencia de Gimena Accardi deja en claro que, aunque convivir con los TOCs no es sencillo, el autoconocimiento, el humor y la búsqueda de equilibrio pueden ser herramientas fundamentales para transformar lo que antes era un problema en parte de su identidad. Su mirada sobre la astrología, sumada al paso del tiempo, le permitió comprenderse mejor y encontrar un camino hacia una vida más relajada y auténtica.