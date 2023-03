Fueron a un albergue transitorio y tuvieron que pagar $400.000 de multa: qué hicieron

En Reino Unido una pareja se volvió viral por verse obligada a pagar una multa de una cantidad de $436.000 pesos por un particular motivo. Además de esto, ambos atravesaron meses de cárcel. En el caso de ella, llamada Kaylie Hursthouse tan sólo estuvo en prisión 6 meses, mientras que él, identificado como Jamie Boultbee 12 por tener antecedentes penales.

Por lo que informó el diario The Mirror, esta pareja decidió festejar San Valentín en un albergue transitorio y fueron sancionados debido a “ruidos molestos”. Los empleados de Moorlands Izaak Walton Hotel más de una vez les pidieron que no hagan tanto ruido, pero no hicieron caso. Esto porque varios huéspedes se han quejado y pidieron ser cambiados de habitación.

La pareja fue detenida. Foto: Instagram

Tal es así que debió intervenir la policía. Las advertencias de los empleados no fueron suficientes, por lo que al intervenir la policía se vieron obligados a enfrentarse a un juicio. En el mismo fueron declarados culpables y descubrieron lo mal que terminó su noche de pasión.

La pareja debió pagar una multa. Foto: Instagram

¿Por qué pagaron una multa tan extensa?

Lo cierto es que no solamente fueron los ruidos molestos lo que ocasionaron en el albergue transitorio, sino que también rompieron una puerta. Con su pasión desenfrenada deshicieron el mobiliario del hotel y eso ha causado muchos más problemas.

Sin embargo, sus defensores aseguraron que ellos habían ingerido alcohol y drogas, por lo que no estaban en su plena conciencia. Aún así esto no los ayudó a zafar de su pena de prisión y la multa.