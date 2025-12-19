Flor Vigna vs Mica Viciconte: a qué hora es la pelea y por dónde verla en Párense de Manos III

Párense de Manos es un espectáculo de boxeo organizado por el streamer y comediante Lucas Rodríguez junto al equipo de Paren La Mano, programa de Vorterix con un fuerte éxito en el último tiempo. Inspirado en La Velada de Ibai, el show reúne a figuras argentinas del internet, la televisión y el deporte, para que se enfrenten arriba del ring.
Ese evento tendrá le pelea de Flor Vigna vs Mica Viciconte, y sin dudas es una de las más esperadas por la fuerte rivalidad que las rodeaba históricamente en Combate y en todo el proceso televisivo.
Flor Vigna vs. Mica Viciconte: a qué hora es la pelea y por dónde verla
Este enfrentamiento será uno de los primeros de la noche y a su vez uno de los más esperados. Será el próximo sábado 20 de diciembre a las 18:30 y se podrá ver por Telefe o el canal de Kick de Luquitas Rodríguez.
Cuándo es Párense de Manos 3
A pesar de que en principio se iba a hacer otro día, finalmente las redes oficiales anunciaron que el evento se hará este sábado 20 de diciembre de 2025.
En dónde es Párense de Manos 3
La primera edición fue en el mítico Luna Park que se vio colmado por miles de personas, la segunda en la cancha de Vélez, mostrando así un gran crecimiento en la comunidad y la difusión del evento. Párense de Manos 3 será la última edición y tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.
Peleas del Párense de Manos 3
En un stream especial, los integrantes de Paren La Mano anunciaron las 10 peleas que se darán en el Estadio de Huracán en dos etapas.
- Cosmic Kid vs Mernuel
- Flor Vigna vs Mica Viciconte
- Mariano Pérez vs Manu Jove
- William Banks vs Gabino Silva
- Espe vs Dairi
- C0ker vs Perxita
- Maravilla vs Pepi
- Carito vs Coty
- Mazza vs Gero
- Grego vs Goncho
Además, habrá una especial que enfrentará al nieto de Carlos Monzón y al nieto de Ringo Bonavena. En redes sociales lo promocionaron como “un desafío perdido en el tiempo, una pelea que jamás se concretó, dos leyendas que hoy viven en su legado”.
Párense de manos 3: horarios confirmados de las peleas
PLM, programa líder del canal de Mario Pergolini se encargó de la organización del evento y difundió en sus canales oficiales la grilla oficial. Habrá boxeo, shows de artistas invitados y un homenaje al himno nacional argentino.
- 16:00 – APERTURA DE PUERTAS
- 16:30 – COMIENZA LA TRANSMISIÓN + DJ SET VICA BAH
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
- 01:00 – CIERRE DE TRANSMISIÓN
Dónde ver Párense de Manos 3
El evento se podrá ver por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez, pero Telefe también transmitirá las dos primeras peleas por televisión.