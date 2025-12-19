Flor Vigna vs Mica Viciconte: a qué hora es la pelea y por dónde verla en Párense de Manos III

Párense de Manos es un espectáculo de boxeo organizado por el streamer y comediante Lucas Rodríguez junto al equipo de Paren La Mano, programa de Vorterix con un fuerte éxito en el último tiempo. Inspirado en La Velada de Ibai, el show reúne a figuras argentinas del internet, la televisión y el deporte, para que se enfrenten arriba del ring.

Ese evento tendrá le pelea de Flor Vigna vs Mica Viciconte, y sin dudas es una de las más esperadas por la fuerte rivalidad que las rodeaba históricamente en Combate y en todo el proceso televisivo.

Flor Vigna vs. Mica Viciconte: a qué hora es la pelea y por dónde verla

Este enfrentamiento será uno de los primeros de la noche y a su vez uno de los más esperados. Será el próximo sábado 20 de diciembre a las 18:30 y se podrá ver por Telefe o el canal de Kick de Luquitas Rodríguez.

Flor VIgna y Mica Viciconte

Cuándo es Párense de Manos 3

A pesar de que en principio se iba a hacer otro día, finalmente las redes oficiales anunciaron que el evento se hará este sábado 20 de diciembre de 2025.

Los integrantes de PLM.

En dónde es Párense de Manos 3

La primera edición fue en el mítico Luna Park que se vio colmado por miles de personas, la segunda en la cancha de Vélez, mostrando así un gran crecimiento en la comunidad y la difusión del evento. Párense de Manos 3 será la última edición y tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

Estadio Huracán en Parque de los Patricios el club para el cual fichó el jugador de Irigoyen, Patricio Leonel Farías. (Club Huracán)

Peleas del Párense de Manos 3

En un stream especial, los integrantes de Paren La Mano anunciaron las 10 peleas que se darán en el Estadio de Huracán en dos etapas.

Cosmic Kid vs Mernuel

Flor Vigna vs Mica Viciconte

Mariano Pérez vs Manu Jove

William Banks vs Gabino Silva

Espe vs Dairi

Ya estan confirmadas las primeras 5 peleas de la historica noche del 20 de Diciembre de 2025



C0ker vs Perxita

Maravilla vs Pepi

Carito vs Coty

Mazza vs Gero

Grego vs Goncho

Ya tenemos todas las peleas de esta nueva edición de PDM este 20 de Diciembre en el palacio Ducó



Además, habrá una especial que enfrentará al nieto de Carlos Monzón y al nieto de Ringo Bonavena. En redes sociales lo promocionaron como “un desafío perdido en el tiempo, una pelea que jamás se concretó, dos leyendas que hoy viven en su legado”.

EL COMBATE DE TODOS LOS TIEMPOS



Un desafío perdido en el tiempo, una pelea que jamás se concretó, dos leyendas que hoy viven en su legado.



En Parense de Manos III, viviremos un combate esperado por muchas generaciones, Monzon VS Bonavena.



Este 20 de Diciembre en el Palacio… pic.twitter.com/OiWilFvIAZ — Parense de Manos (@ParenseDeManos) September 18, 2025

Párense de manos 3: horarios confirmados de las peleas

PLM, programa líder del canal de Mario Pergolini se encargó de la organización del evento y difundió en sus canales oficiales la grilla oficial. Habrá boxeo, shows de artistas invitados y un homenaje al himno nacional argentino.

16:00 – APERTURA DE PUERTAS

16:30 – COMIENZA LA TRANSMISIÓN + DJ SET VICA BAH

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA

01:00 – CIERRE DE TRANSMISIÓN

Dónde ver Párense de Manos 3

El evento se podrá ver por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez, pero Telefe también transmitirá las dos primeras peleas por televisión.