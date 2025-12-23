Flor Peña habló de la relación de su hijo Juan y reveló cuál es la polémica actitud que la alarmó

Florencia Peña es una de las actrices más conocidas de la televisión, cine y teatro. La famosa lleva una larga trayectoria al frente de diferentes personajes y es conocida no solo por esto, sino que también tiene un humor particular. Tiene tres hijos: Tomás, Juan y Felipe, uno de ellos tiene un perfil mediático alto y sus actitudes llaman la atención.

Hace un tiempo que Juan Otero, el segundo hijo de la actriz, mostró su fanatismo por estar frente a cámara y en los medios de comunicación. Participó de un reality, de un streaming y en redes sociales demuestra su carisma y humor. Lo que más llamó la atención fue que contó la actitud que tiene con su novio Mateo Lofeudo, que es más grande que él.

Flor Peña opinó del noviazgo de su hijo Juan,

Lo cierto es que hace unos meses contó en una entrevista que ambos eran muy celosos y se controlaban, es decir, que se rastrean por el celular para saber qué hace la otra persona. Ahora, fue Flor Peña quien reveló que le preocupa algunas actitudes de la relación de su hijo.

Flor y su hijo Juan.

Flor Peña reveló la actitud de su hijo Juan que le genera preocupación

En una entrevista que dio a Moria Casán, la actriz habló de la crianza de uno de sus hijos: “Él tiene 17 años y tiene una libertad impresionante. Me interpela y enseña mucho”.

“Está en pareja con un chico que lo vuelve loco. ¡Qué pesado! Son una generación complicada, con mucha tecnología, entonces se stalkean, se miran todo el tiempo en redes. Tienen una aplicación donde miran todo el tiempo la ubicación del otro, se controlan", contó la actriz.

Luego, la famosa reveló que le preocupa esta situación: “Están juntos hace como un año. Me lo presentó, es divino el chico, se llama Mateo, está mucho tiempo en casa. Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico... Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo".

En ese sentido, Flor Peña contó que su hijo Juan hace terapia por esta situación y que más allá que le preocupa el “control” que tiene con su pareja, lo banca. “Ahora está haciendo terapia y también yo hablo mucho con él, lo banco mucho, lo apoyo. Es una edad horrible, no sos ni grande ni chico. Es un momento donde no sabes quién sos, estás en la búsqueda constante”, comentó la famosa.