Fiel a su estilo descontracturado, hablando de lo que tiene ganas y cuando quiere, Wanda Nara se detuvo a responder preguntas de los cronistas y se refirió a su actual vínculo con Martín Migueles.

Wanda Nara y Martín Migueles.

Como venía sucediendo en los últimos meses, a la conductora se la vio acompañada del empresario a la salida de las grabaciones de Masterchef y generó confusión. ¿Siguen juntos o está sola?

“Sigo sola, sigo sola”, respondió Wanda ante la sorpresa de los movileros al verla junto a Migueles. A raíz de esto aclaró que la van a ver acompañada por su ahora exnovio “muchas veces más”.

Cómo está el vínculo entre Wanda Nara y Martín Migueles

La conductora de Masterchef dijo que no le gusta ponerle un titular al vínculo que tuvo con el empresario cuando le preguntaton si se trató de un “amor de verano”.

Al mismo tiempo se preocupó por subrayar que existe “muy buena onda” entre ellos, por lo que incluso estuvo presente en el cumpleaños de su hija Francesca, celebrado días atrás.

Wanda dijo que “está muy bien” y destacó que le gusta sentirse “libre”. Al mismo tiempo recalcó que no piensa en relaciones ni en convivencias: “Si me sobra un cuarto, me hago un vestidor”, resumió.

“Me van a ver seguramente muchas veces más (con Migueles). Hay muy buena onda”, reiteró. Y sumó: “Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así (con sus exparejas)”.

Acerca de la situación de Migueles con la Justicia, la empresaria prefirió mantenerse al margen y señaló que cada quien debe atender sus propios asuntos. No obstante, aseguró “creerle”. “Yo creo en lo que la gente me dice hasta que se demuestra lo contrario”, aseveró. Sin embargo, da que pensar que haya decidido terminar con el romance en medio del escándalo. ¡Astuta!