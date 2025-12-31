Filtraron cómo pasará Morena Rial el Año Nuevo en la cárcel de Magdalena y el shock es total: “Sería para evitar que...”

Durante la más reciente emisión de LAM, revelaron cómo recibirá Morena Rial el 2026 y la sorpresa fue total. Cabe mencionar que la hija de Jorge Rial fue recluida en la ya mencionada prisión luego de incumplir con los requisitos que le había impuesto la Justicia cuando fue partícipe de los robos originados en las casas de Villa Adelina.

Ahora bien, según la información que revelaron en la más reciente emisión de LAM, Morena Rial pasará el 31 de diciembre sola. La mediática no podrá recibir visitas de sus familiares y tampoco contará con la posibilidad de cenar o brindar con las otras reclusas.

Morena Rial. Foto: web.

“Se trata de una decisión del servicio penitenciario. Sería para evitar que otras presas se aprovechen de la posición de su familia”, comunicaron frente a la pantalla de América TV.

Aunado a ello, en el programa de entretenimiento referido destacaron que Morena Rial estaba convencida de celebrar estas fiestas en arresto domiciliario, junto a sus seres queridos. Sobre todo, en compañía de su hijo, Amadeo. Sin embargo, los abogados de la mediática siguen luchando para que su situación judicial mejore.

Qué tipo de actividades realiza Morena Rial en prisión

En días pasados, Guido Záffora reveló que a Morena Rial le impusieron una tarea bastante particular en la Unidad de 51 de Magdalena. Más exactamente, el renombrado periodista de la Argentina dijo: “Arrancó a trabajar en admisión, es administrativa. Es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”.

Demoraron a Morena Rial en un control policial: los escandalosos motivos

Además, la figura de América TV mencionó que la hija de Rial también clasifica los libros en la biblioteca de la prisión, tarea que la mantiene entretenida. Por otro lado, el abogado de la famosa, Martín Leiro, reveló que ella se encuentra en una celda apartada del resto de las internas y el lugar en cuestión tiene ventana, cama, baño, colchón y frazada.