Filtran el motivo de la separación entre Mica Tinelli y Licha López: “Se desenamoró”

Durante las últimas horas, oficializaron que Mica Tinelli y su entonces novio, Lisandro López, le pusieron fin a la relación que sostenían desde el 2019. En ese contexto, el panelista Pepe Ochoa reveló la razón tras la ruptura de las figuras referidas.

Cabe mencionar que, antes de que saliera a relucir la información que respecta a Mica Tinelli y Lisandro López, había rumores sobre la crisis de pareja que ambos enfrentaban, pero lo cierto es que tales especulaciones quedaron en la nada misma.

La pareja se mostraba muy enamorada en las redes.

La razón por la que Mica Tinelli y Lisandro López ya no están juntos

Para entrar en tema, Pepe Ochoca se refirió a las crisis de pareja que ambos habían enfrentado estos últimos 2 años y, en ese sentido, advirtió que Mica Tinelli no habría sido la responsable de la ruptura, sino el futbolista.

Concretamente, Pepe comunicó: “Él la dejó porque se desenamoró”. Como es de suponer, la noticia no solo causó sorpresa entre los espectadores, sino también en el panel de “LAM”. Esto debido a que, semanas atrás, la pareja había desmentido los rumores de una posible ruptura entre ambos.

Asimismo, Pepe remarcó: “Él la dejó”. Luego, Yanina Latorre comentó que, cuando ella consultó por la pareja, le informaron sobre la crisis, pero nada más allá de eso. Conforme a la data recaudada por Ochoa, el exdefensor de Boca Juniors estaría enfocado en su carrera, mientras que Mica Tinelli tendría sus propios planes.

Después, Paula Varela reveló en Intrusos que la propia Mica Tinelli le confirmó la separación. Concretamente, la hija de Marcelo Tinelli dijo: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más. La distancia, en algún momento, ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro”.

Mica Tinelli y Licha López celebraron un nuevo aniversario. (Instagram Mica Tinelli)

Por último, pero no menos redundante, Mica Tinelli aclaró los dichos que habían surgido tras la separación: “Esto pasó hace más o menos un mes, pero nos amamos un montón. No hubo desamor ni nada que ver, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos”.