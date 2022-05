Federico Bal fue dado de alta del hospital donde fue tratado en Brasil y llegó en las últimas horas a Buenos Aires. El hijo de Carmen Barbieri habló con Intrusos tras su llegada y dio detalles sobre lo que sintió al momento del accidente.

En diálogo con Intrusos, el actor recordó el terrible accidente que vivió mientras grababa un nuevo episodio para su programa de televisión “Resto del Mundo”.

Bal cayó desde un parapente teniendo como consecuencia fracturas expuestas. El actor fue operado en el vecino país, donde se rompió un brazo y la nariz, esta última no fue en el momento de la caída sino cuando estaba siendo trasladado.

Fede Bal durante el tiempo que estuvo en Brasil tras su accidente.

Tras su accidente, cómo se rompió la nariz Federico Bal

Uno de los detalles que no se conocía tanto sobre el accidente “Llegamos a la guardia, me suben a una silla de ruedas y sin querer agarran un zócalo y me tira al piso”.

Luego señaló: “Me rompí la nariz, tengo la nariz toda rota. No sé en qué momento Resto del Mundo se transformó en Jackass”.