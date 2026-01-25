Facundo Arana se sinceró y habló de una posible reconciliación con María Susini: “Si es por...”

Hace unos días estalló la inesperada bomba de la separación de Facundo Arana y María Susini tras 19 años juntos y tres hijos en común. La pareja que siempre mantuvo perfil bajo, atravesó varias crisis y decidieron continuar sus vidas por separado. El actor habló después de las especulaciones sobre el fin del matrimonio.

“Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo”, fueron las palabras del artista cuando le preguntaron por la crisis con su esposa y antes de conocerse el fin definitivo de la pareja. La noticia sorprendió al entretenimiento y el público, ya que era de las más queridas.

Facundo Arana y María Susini

Durante casi veinte años construyeron una familia y son padres de India, Yaco y Moro, quienes continúan siendo el centro del vínculo en esta nueva etapa familiar. El actor le confesó a Ángel de Brito si piensa en una posible reconciliación con su ex y madre de sus hijos.

Qué dijo Facundo Arana sobre una reconciliación con María Susini

El conductor de LAM leyó el mensaje que le dejó Facundo Arana sobre la reconciliación con María Susini. “’Si es por mí, quiero recomponer la pareja’“.

Asimismo, el periodista contó lo que entendió de las palabras del actor que no está pasando un buen momento. "Entendí que es ella la que no piensa igual. Él me explicaba que hace años que están en una crisis, que ahora quiere volver y retomar el matrimonio“, comentó Ángel de Brito.

“Me dijo que la crisis viene hace mucho tiempo, que efectivamente están separados. No es de un mes. Vienen hace rato con esto”, agregó el periodista.

En ese sentido, resaltó que la pareja tuvo “varias crisis” y aunque intentaron seguir adelante, no lo lograron.

“Es un tema que lo seguimos trabajando, porque somos una familia”, le dijo Facundo Arana a Ángel de Brito sobre su vínculo como expareja.