Fabián Vena es un actor argentino con trayectoria en la televisión, cine y teatro. El famoso tiene un perfil bajo y rara vez aparece en los medios de comunicación contando detalles de su vida. Está en pareja con Paula Morales, y son padres de Valentino.

Recientemente, el actor abrió su corazón y reveló que padece una enfermedad hace años, pero que fue diagnosticado hace poco. Según contó el famoso, sospecha que tiene este problema hace 50 años, pero nunca le hicieron los estudios correctos para detectarlo antes.

Fabián Vena contó que tiene una enfermedad hace años, pero recién fue diagnosticado

Fabián Vena estuvo en La Cocina Rebelde (El Trece), donde reveló que tiene celiaquía, y por causa de esto su alimentación cambió drásticamente. "Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida”, comentó en el programa haciendo referencia a los problemas que le genera comer afuera de su casa.

“Después de recorrer durante mucho tiempo, con situaciones horribles y diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, expresó el actor sobre los años que llevó haciéndose estudios mientras tenía la molestia. Asimismo, relató que intenta que todos se hagan los estudios correspondientes para que no sufran lo mismo que él.

“Mando a que se hagan todos una colonoscopía”, comentó el famoso con humor sobre su experiencia con su salud.

En ese sentido, Fabián contó que recién llegó el diagnóstico hace un año, después de pasarse por muchos médicos, estudios y sin obtener respuestas.

En cuanto a que cree que siempre lo tuvo, el actor reflexionó: “Me da la sensación de que esto fue así porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”.

“El chiquito se comió una pizza el otro día, llegó y cuando le voy a dar un beso me dice, ‘no, papá, un beso no te puedo dar’”, recordó el actor sobre la tierna situación que vivió con su hijo menor.