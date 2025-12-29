Exitosa y de perfil bajo: la sorprendente profesión de Jessica, la esposa de Martín Palermo

Las esposas de los futbolistas y entrenadores de fútbol muchas veces se ven opacadas por las profesiones que tienen sus maridos. Sin embargo, Jessica Geneaux, casada con el histórico goleador de Boca, Martín Palermo, logró brillar con su propia carrera y es exitosa.

A lo largo de los años, el nombre de Palermo se consolidó como uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, con una trayectoria que lo ubica entre los grandes referentes del fútbol argentino. Su retiro en 2011 no disminuyó el cariño de los hinchas, que siguen de cerca su carrera como entrenador, actualmente al frente del Fortaleza Esporte Clube de Brasil. Pero detrás del mítico goleador hay una historia menos conocida: la de su esposa, una mujer que eligió un camino distinto y que, lejos de buscar visibilidad por su vínculo con el fútbol, se destacó en el universo del arte.

La familia y el arte son los ejes de la vida de Geneaux, que comparte mensajes y proyectos personales en sus redes sociales.

Jessica Geneaux, la artista plástica que acompaña a Martín Palermo

Jessica Geneaux ha encontrado en el arte su verdadera vocación. Desde pequeña, exploró diversas disciplinas creativas, como el dibujo, la pintura, el canto, el teatro y el baile. En entrevistas con medios nacionales, como La Nación, Geneaux mencionó que el mundo artístico siempre fue su espacio de confort y que esa multiplicidad de intereses la llevó a perfeccionarse en distintas técnicas. Su pasión principal es la artista plástica, campo en el que se ha formado a través de cursos y talleres, especializándose en grabado y realismo.

La creatividad de Geneaux se expresa en obras que invitan a la observación atenta y a la interpretación personal. “Me encanta que la gente descubra detalles o palabras ocultas en mis obras. No todos ven lo mismo, y eso es lo fascinante del arte”, explicó en una de sus declaraciones públicas. Su producción incluye piezas que combinan técnicas tradicionales con otros lenguajes expresivos, y su desarrollo profesional se mantiene independiente del recorrido futbolístico de su pareja.

La artista plástica se destaca por sus obras de grabado y realismo, fusionando diversas disciplinas creativas.

Una vida discreta y creativa: familia, redes y proyectos personales

Lejos del circuito mediático habitual de las parejas de futbolistas, Jessica Geneaux mantiene un perfil bajo y prefiere compartir su vida en redes sociales desde la intimidad y la cotidianidad. En su cuenta de Instagram, alterna imágenes familiares —en las que aparecen Palermo y sus dos hijos— con fotografías de sus proyectos artísticos, mostrando tanto el proceso creativo como los resultados de su trabajo en el taller.

En fechas especiales, como el cumpleaños de Palermo, Geneaux utiliza sus plataformas digitales para expresar mensajes personales y afectivos. “Feliz cumple al hombre más hermoso del mundo”, fue una de las dedicatorias que publicó recientemente, acompañada de postales que celebran la vida en familia y los logros compartidos. Esta combinación de vida discreta y pasión creativa distingue a Geneaux entre las esposas de figuras deportivas, consolidando su propio espacio en el ámbito del arte.