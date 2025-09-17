Evangelina Anderson viajó a Europa y sorprendió con una inesperada confesión: “Tengo novio”

Evangelina Anderson, en medio de un clima de cambios y nuevas etapas, sorprendió a sus seguidores con un posteo que generó tanto risas como rumores: “Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio”. Tras su reciente separación de Martín Demichelis, la modelo optó por tomarse con humor y un toque de picardía esta nueva etapa de soltería y sus experiencias lejos de la Argentina.

Evangelina Anderson. Foto: captura pantalla

Quién sería el nuevo novio de Evangelina Anderson

La atención se centra en la modelo e influencer en plena etapa de transición. Esta semana, su agenda la lleva a uno de los templos del glamour: la Fashion Week de Milán (Italia). Allí volverá a desfilar, esta vez con la madurez que le dieron los años de exposición y los cambios personales. No hará el viaje sola, sino en compañía de su hermana y maquilladora Celeste Paternó, la panelista Majo Martino y la hermana menor de esta última, que curiosamente también se llama Celeste.

El viaje comenzó en Buenos Aires, desde donde el grupo partió en avión hacia Frankfurt, su última escala antes de llegar a la sofisticada Milán. Apenas puso un pie en suelo alemán, el destino pareció regalarle a Evangelina un instante digno de humor: en el aeropuerto de Frankfurt, además de la sala de conexiones, se topó con una escultura de Albert Einstein, sentado en un banco con papeles en mano, como si su mente ya estuviera en otro universo.

Evangelina Anderson.

Al lado del científico de bronce, Anderson posó con diversión y dejó un mensaje tan ingenioso como claro: “Siempre me gustaron los intelectuales”. Pero no se quedó ahí. Con una sonrisa, añadió un toque de ironía y lanzó un guiño tanto a sus seguidores como al mundo: “Ya tengo novio”. ¿A quién hacía referencia? Solo fue necesaria la foto junto a Einstein para que la respuesta quedara clara sin necesidad de más explicaciones.

El viaje trasciende la moda y el espectáculo: la Fashion Week de Milán comienza el martes 23 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 29. Evangelina mostró a sus casi dos millones de seguidores cómo transcurría la antesala del evento, entre charlas, risas y momentos de complicidad femenina en la zona de embarque.

La instantánea junto a Einstein, la confesión sobre su gusto por los intelectuales y el guiño con “nuevo novio” componían una postal de soltería plena, sin dramatismos y con mucho humor. ¿Será este viaje a Italia el inicio de una nueva etapa en la vida de Evangelina Anderson, o simplemente el preludio de futuras revelaciones entre flashes y pasarelas?

Con su llegada a Milán y la cercanía de la Fashion Week, todo sugiere que, al menos por ahora, las respuestas permanecerán en esas imágenes espontáneas, los juegos de miradas en redes y las escenas inesperadas, como la de Evangelina junto al hombre más sabio del aeropuerto de Frankfurt, donde por un instante la física y la moda parecieron encontrarse.