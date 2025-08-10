Eugenia Tobal habló por primera vez de su escandalosa separación de Nicolás Cabré: “Sufrí y me dediqué a sanar”

Eugenia Tobal es una actriz argentina que tiene una gran carrera en la televisión, teatro y cine. Hace muchos años, la famosa tiene una vida de perfil bajo y alejada de los medios de comunicación, después de su polémica separación de Nicolás Cabré.

Eugenia Tobal y Nicolás Cabre

La actriz estuvo casada con el actor y se separaron ocho meses después del casamiento cuando Tobal perdió su embarazo en medio de los rumores de infidelidad de Cabré con la China Suárez.

Posteriormente, el actor y la ex Casi Ángeles comenzaron su romance y de esa relación nació Rufina, la primera hija de ambos. Tras el escándalo, Eugenia Tobal se alejó de la exposición y llevó una vida perfil bajo.

La actriz formó una nueva pareja y tiene a su hija Ema, después de una larga lucha por ser madre. Eugenia Tobal estuvo de invitada en la mesa de Mirtha Legrand y allí habló por primera vez del doloroso momento que pasó cuando perdió su bebé y el escándalo mediático.

Eugenia Tobal se sinceró y contó cómo vivió su polémica separación de Nicolás Cabré hace 13 años

“Vos sufriste mucho por amor”, le comentó Mirtha a la actriz para iniciar el tema. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que mi vida después de eso fue bárbara”, expresó Eugenia Tobal resaltando su gran presente como madre.

La actriz dejó en claro que su vida siguió y que en cierta forma le molesta que la asocien todo el tiempo con la polémica de la China Suárez y Cabré. “Siempre me ponen en un lugar de ‘pobrecita, pobrecita’ y no, la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, respondió tajante Tobal.

“Es bueno que lo comentes”, añadió la conductora. “Si, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, expresó la actriz.

“15 años pasaron de esa ruptura que todo el mundo conoce. Mi presente es hermoso”, manifestó contundente Eugenia Tobal. Al igual que habló de su hija Ema, fruto de su relación con Francisco García Ibar.