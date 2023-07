Este es el inesperado significado detrás del nombre de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.

La China Suárez está en el centro de atención no solo por su carrera musical, sino también por su compromiso como madre de tres hijos. Tras firmar un contrato con Warner Music Argentina y lanzar su último álbum, “Desaniversario”, la artista ha compartido momentos familiares en sus redes sociales, donde se muestra junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Durante su participación en el programa “Soñé que volaba” de Migue Granados, La China habló abiertamente sobre su rol como madre y cómo enfrenta las críticas sobre los nombres de sus hijos. Reveló que, en el pasado, recibió comentarios negativos en las redes sociales cuando eligió el nombre Rufina para su primera hija, pero ahora está acostumbrada a lidiar con ello.

“¿Te jodían con los nombres?”, quiso saber Granados. “Sí, todo el mundo. Cuando nació Rufina me acuerdo era la época de Twitter, porque no estaba Instagram. Y Rufina fue trending topic, y me decían ‘se hace la rara, la cool’, pero ahora ya estamos acostumbrados”.

La China Suárez también compartió sus motivaciones para convertirse en madre a una edad temprana, explicando que siempre soñó con tener una familia numerosa. “Cuando tuve a Rufina, tenía 21 años, pero siempre quise tener hijos desde pequeña porque anhelaba tener una mesa grande, llena de niños en Navidad”, expresó la artista.

Durante el programa, La China participó en un juego propuesto por Sofi Morandi, quien le preguntó a quién de sus tres hijos quería más. La China respondió en tono de humor, explicando que cada uno de sus hijos es único y especial, y que los quiere por igual a pesar de sus diferencias de temperamento.

La actriz describió a Rufina como una niña tranquila y pacífica, y recordó que en su momento deseó tener más hijos después de su nacimiento. Sin embargo, tras la llegada de Magnolia y Amancio, decidió que su familia estaba completa y llena de amor.

Qué significa el nombre de Rufina, la hija de la China Suárez

El nombre “Rufina” es de origen latino y tiene varios significados posibles. Este puede derivar del término latino “rufus”, que significa “rojo” o “colorado”. En este sentido, el nombre podría hacer referencia al color rojizo del cabello, la tez o cualquier otra característica física.

Otra posible interpretación del nombre “Rufina” es que se derive de la palabra latina “rufus” combinada con “fidelis”, que significa “fiel” o “leal”. Así, el nombre podría traducirse como “fuerte como un lobo” o “leal como un lobo”. También se relaciona a “Rufina” con la idea de una personalidad firme, decidida y valiente. En este contexto, el nombre podría asociarse con cualidades como la determinación y la fortaleza.