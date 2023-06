Estaba casada con un reconocido actor de Hollywood, pidió el divorcio y le cargó 95 mil dólares a la tarjeta de crédito

No caben dudas que Kevin Costner es uno de los actores más respetados en Hollywood debido a los innumerables títulos cinematográficos que protagonizó a lo largo del tiempo desde sus inicios en el mundo del entretenimiento y la actuación.

El actor se separará de su mujer, quien gastó una fortuna de una tarjeta de crédito a su nombre para abonar honorarios de representación legal. Foto: cnn.com

Si bien la fama puede causar un gran vuelco en la vida de los artistas, también atrae gran atención cuando se trata de asuntos privados como los que atraviesa el artista estos días. Lo cierto es que el escándalo entre Kevin Costner y su ahora, ex pareja, Christine Baumgartner está en boca de todos.

Kevin Costner arremetió contra Christine Baumgartner y acaparó todas las miradas

De esta manera, se supo que el actor acusó a su ex compañera de vida de haber gastado una fortuna con la tarjeta de crédito que está a su nombre tras pedirle el divorcio después de 18 años de matrimonio.

Esto ocurrió debido a que la pareja había firmado un acuerdo prenupcial, antes de casarse, que impedía que la mujer pudiera usar fondos del protagonista de Danza con lobos si se llegaban a separar.

De acuerdo a la información judicial que publicó Page Six al respecto, Christine usó 95 mil dólares en honorarios de asesoramiento legal que llevaron adelante el pedido de divorcio que le hizo al actor. Las fuentes consultadas por el medio norteamericano aseguraron que Costner tiene un patrimonio neto de 250 millones de dólares y teme que este gasto por parte de su ex mujer le cause “un daño irreparable” la publicación de su información financiera.

En el escrito que presentó, Costner indicó que Baumgartner usó el dinero sin su consentimiento. El reclamo se suma al pedido hacia la Justicia de que desalojen a su ex de la casa en Carpintería, California, de la que es dueño.