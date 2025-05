¿Está embarazada? Sabrina Rojas sufrió una descompensación y debió abandonar el programa en vivo: “Me asusté”.

Durante una intensa noche de televisión en América TV, Sabrina Rojas vivió un inesperado episodio que preocupó tanto a sus compañeros de equipo como a la audiencia. La actriz y conductora estaba al frente de su programa junto a Augusto “Tartu” Tartúfoli cuando, de manera repentina, comenzó a sentirse mal en plena transmisión.

Sabrina Rojas en televisión. (Foto: web)

Su salida del aire fue tan abrupta como desconcertante, lo que generó inquietud en el estudio y entre los televidentes. Minutos después, se confirmó que Rojas había sufrido una descompensación a causa de una baja de presión, motivo por el cual debió retirarse inmediatamente para recibir atención médica.

El terrible episodio que vivió Sabrina Rojas en vivo

El incidente tuvo lugar durante la transmisión de Pasó en América, el ciclo nocturno que Sabrina Rojas conduce junto a Tartú. Todo comenzó con una frase que desconcertó a todos: “Necesito ir al baño, ¿puedo? Ya vengo, ya vengo”, expresó la actriz antes de abandonar el estudio. No obstante, no se dirigió al baño, sino que recibió asistencia inmediata detrás de cámaras.

Al percibir que algo no andaba bien, su compañero reaccionó con evidente sorpresa: “¿Esto es real? Está Sabri ahí... Le bajó la presión”, comentó en vivo, generando preocupación tanto en el estudio como entre los televidentes. Más tarde, agregó: “Me asusté un poquito”, dejando en evidencia el tenso clima que se vivió en el momento.

El episodio no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales, donde se discutió el estado de salud de la conductora y se valoró el profesionalismo con el que se resolvió la situación en pleno aire.

Después de unos quince minutos, Sabrina Rojas regresó al estudio, aunque todavía mostraba signos de debilidad. Al sentarse, fue directa con la audiencia: “Volví, pero no quiere decir que no tenga que volver a salir. Estoy con la presión un poquito baja. Metí la excusa de que me estaba haciendo pis, pero estoy con la presión baja”, confesó con sinceridad.

Gabriel Liñares y Sabrina Rojas.

“Es que hoy fue un día intenso”, le contestó Tartúfoli, intentando acompañarla en el momento. La actriz asintió: “Hoy fue un día largo. No estoy embarazada. Lechu, quedate tranquilo… Hoy voy a estar más de espectadora”, agregó, apelando al humor para aliviar la tensión.

Su comentario buscó llevar tranquilidad, aunque desde ese instante permaneció sentada, con una participación más limitada, mientras su compañero asumía el rol principal en la conducción. Afortunadamente, la situación no requirió asistencia médica ni intervenciones mayores.