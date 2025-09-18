¡Escándalo! Se filtró el polémico salario de los participantes de MasterChef Celebrity: “Menos de...”

Adrián Pallares y el panel de Intrusos compartieron detalles explosivos sobre MasterChef Celebrity, el programa de Telefé que estará conducido por Wanda Nara y que ya genera gran expectativa. Durante la emisión, el conductor de América sorprendió a la audiencia al revelar información que rápidamente dio que hablar.

Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity. Foto web.

Esto es lo que le pagan a los participantes de MasterChef Celebrity 2025

“Voy a contar una cosa que no sé si puedo decir... están pagando muy poco, todo se agradece, el trabajo es bienvenido pero hay unos suelditos que la verdad creo que ganaba mejor el chofer de Mirtha (Legrand)”, lanzó Pallares sin filtros durante el vivo, dejando entrever las tensiones detrás de cámara y el contraste con lo que se percibe desde afuera.

“¿Menos de un palo?”, le consultó Rodrigo Lussich, a lo que Pallares asintió y agregó: “Pero te pagan por semana, hay algunos que seguramente cobrarán bien pero hay otros... así que (Susana) Roccasalvo, andá a pedir un poquito más de guita porque seguro hay uno que está ganando mejor”.

Con estas declaraciones, el conductor de Intrusos dejó en evidencia las diferencias salariales dentro del programa y continuó alimentando la polémica sobre lo que ocurre detrás de cámaras en MasterChef Celebrity.

Cuándo comenzará MasterChef Celebrity

Paula Varela reveló en Intrusos cuándo comenzaría MasterChef Celebrity, el certamen de cocina de Telefé: “Me dijeron que tal vez arranca antes, se adelantaría la fecha al 13 de octubre”.

Por su parte, Marcela Tauro dio a conocer la fecha en la que se anunciará el inicio de una nueva edición de Gran Hermano: “El 29 de septiembre, el día del Martín Fierro de TV, Santiago del Moro dice la fecha de arranque de Gran Hermano”.

MasterChef Celebrity 2025: revelaron quiénes son los famosos que participarán del reality

Con estas novedades, los fanáticos de ambos programas ya tienen marcado en su calendario cuándo esperar las próximas emisiones y los anuncios oficiales de las cadenas.

En definitiva, Telefé y sus programas estrella ya comienzan a marcar el calendario para los fanáticos. Con MasterChef Celebrity previsto para el 13 de octubre y el anuncio oficial de Gran Hermano programado para el 29 de septiembre, los seguidores de ambos certámenes tendrán fechas concretas para esperar nuevos episodios y sorpresas televisivas.