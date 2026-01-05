“Es todo un paquetito”: la confesión íntima y sin filtro de Benjamín Vicuña que dio de qué hablar

Benjamín Vicuña habló este lunes desde Punta del Este con Moria Casán, en la previa del estreno de The Balls, el nuevo programa de eltrece que lo tendrá en el rol de conductor. Además de manifestar su entusiasmo por este desafío profesional, el actor chileno se prestó al clásico ping-pong picante de La One y dejó varias confesiones que no pasaron desapercibidas.

La pregunta de Moria y la respuesta sin censura de Vicuña

La charla tuvo lugar al aire de La mañana con Moria (eltrece), donde Casán no dudó en ir directo al punto. “¿Sos mañanero? ¿Te gusta el mañanero a vos?”, le preguntó sin vueltas. Lejos de esquivar la consulta, Vicuña respondió entre risas: “Ay, ¡qué lindo el mañanero!”.

La reacción de Moria fue inmediata. “¡Me muero!”, lanzó la diva al escuchar la respuesta del galán, sorprendida por la naturalidad con la que habló del tema. Pero fiel a su estilo, no se quedó ahí y fue por más.

“¿Primero desayunás o hacés el mañanero con Anita?”, indagó, en referencia a Anita Espasandín, la actual pareja de Vicuña. El actor, cómplice del tono de la charla, contestó sin dar demasiados detalles: “Es todo un paquetito”, dijo, entre risas.

El ping-pong continuó con preguntas aún más personales. “¿Dormís desnudo?”, quiso saber Moria. Esta vez, Benjamín fue sincero y explicó que la realidad familiar pesa más que la fantasía: “Me encantaría decirte que sí, pero con tantos chicos dando vueltas siempre estoy con un bóxer”.

Por último, la One le preguntó si prefiere dormir solo o acompañado. Sin dudar, Vicuña cerró con una respuesta que despertó sonrisas: “La cucharita es la que va”.

Quién es Anita Espasandin, la novia de Benjamín Vicuña

La novia deBenjamín Vicuña es Anita Espasandin, una mujer que cumplió 41 años, que tiene dos hijos y que a finales de 2023 se separó de su anterior pareja.