Es modelo, influencer, hija de una súpermodelo de los ‘90 y la rompe en TikTok: quién es “Zuzu” Coudeu

Azucena Coudeu tiene 19 años y una pasión: la moda. Y es que lo que se hereda, no se roba. Más conocida como “Zuzu” es hija de Sol Acuña, la súpermodelo de los ‘90 que se dedicó de lleno a su marca de ropa, la reconocida Rapsodia.

Sol Acuña junto a su hija Zuzu. Foto: Instagram

“Zuzu” es un suceso en las redes. Todo una influencer de moda, utiliza Instagram para posar con diversos outfits y mostrar mucho de sus viajes.

En tanto, en TikTok su plan es otro: interactuar con la gente pero siempre con la ropa y el estilo como eje. “Vestite conmigo” o “Get wear with me”, como le dice en ocasiones. Su onda es una mezcla de varios estilos: descontracturada, divertida, elegante y vanguardista.

La chica se graba a sí misma en su vestidor, en donde va eligiendo lo que le parece mejor dependiendo del evento al que tenga que asistir.

Zuzu Coudeu Foto: Instagram

A veces se la escucha pedirle opinión a su hermano menor, Lucio. En las redes no suele mostrarse con sus padres, Sol y Hernán Coudeu, pero sí con el pequeño “Lu”. Aunque el año pasado subió un video en el que le reclamaba a Sol el haber sido tan exigente con ella en la época escolar. “Me sacaba 9 y me decía ‘¿y por qué no un 10?’”.

“Me divierte”, el latiguillo de “Zuzu” que todos aman

Mientras la chica busca qué ponerse dependiendo el día o el evento, va expresando sus sensaciones repecto de cada prenda.

“Traje esta faja porque me divertía” o “Tengo este nuevo conjunto que creo que me divierte” son algunas de las frases que se le escucha decir a la chica, que acumula casi 83 mil seguidores en TikTok. La frase ya es su sello caracterísito y muy celebrado en los comentarios.

Zuzu Coudeu Foto: Instagram

Otro de los puntos para destacar es que cuenta con una cápsula en Rapsodia: ZuzuEdit, en la que despliega su exquisito gusto.