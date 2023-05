Es actor, estuvo en el primer “Bailando” y hoy se dedica al rubro menos pensado: “Me da un dinerito aparte”

A veces es difícil recordarlo, pero “Bailando por un sueño” tiene casi dos décadas de vida. El legendario ciclo de Marcelo Tinelli, el cual por años lleva dándonos sorpresas, memes y baile, nació allá por el 2006. Desde entonces, más de una cosa ha cambiado: en el camino quedaron figuras, estilos de baile, jurados e incluso el programa mismo ha mudado de hogar de El Trece a América TV.

La única constante en estos 17 años de historia ha sido Marcelo Tinelli, capitaneando el siempre apasionante pero polémico reality, porque así como hay baile hay sus buenas cuotas de peleas entre jurados, participantes y hasta público. Es por eso que en ocasiones es fácil olvidar cómo eran esas ediciones, aunque ahora, con un nuevo ciclo por llegar, muchos recordaron a un artista que trabajó en la primera temporada y hoy ha optado por reinventarse de una manera muy peculiar.

El nuevo emprendimiento de un querido ex Bailando

Hoy la vida de Matías Santoianni es muy distinta a cuando fue parte de la primera edición de “Bailando”. Si bien pudimos verlo en un rol actoral en la película “Granizo” (hizo el personaje de Aldo), lanzada en 2022 y protagonizada por Guillermo Francella, el intérprete navega nuevas aguas en su vida profesional.

Matías Santoianni fue parte del primer Bailando

En la actualidad, y tras un contexto complejo de propuestas como actor y en medio de la crisis de la pandemia, Matías se reinventó y se animó a sumar otra actividad en su vida: un emprendimiento gastronómico de productos orgánicos, en el que realiza incluso el delivery.

“Económicamente yo no tengo tanto gasto, no soy de volverme loco con eso. Funciona muy bien y me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge”, explicó hace meses en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

“Un emprendimiento de una tienda naturista de productos orgánicos que se llama Castaña y maní, que está en redes, y eso me da un dinerito aparte. Hace como dos años lo armamos y funciona muy bien”, agregó.

Lejos de sentir como algo malo el trabajar por fuera del rubro que lo hizo famoso, Santoianni reveló que la gente con frecuencia lo reconoce al alcanzarles el pedido, e incluso le piden tomarse una “selfie”. Humilde en su accionar, Matías contó que el disfruta de hacerlo y que sigue siendo “el mismo pibe de Castelar”, en referencia a la ciudad del oeste del Conurbano que lo vio crecer.

Santoianni hoy también se destaca fuera de la actuación

Recordemos que el actor pasó por la primera edición del “Bailando”, momento inaugural del exitoso ciclo que desde hace años sigue cautivando a la audiencia argentina. A pesar de que inicialmente su paso por el reality prometía más, al final su paso terminó siendo breve.