Ernestina Pais, internada por un “complejo cuadro psicomotriz”

Ernestina Pais fue internada en una clínica de Saavedra con un “cuadro psicomotriz complicado”. La noticia se conoció esta tarde, pero el hecho tuvo lugar en la madrugada de este viernes.

Los detalles del suceso fueron comentados por el columnista Fede Flowers, en la radio Rock&Pop. “Llegó a la clínica de Saavedra acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte”, detalló.

“Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación. Continúa en este contexto de sedación, pero bueno, hay mucho hermetismo en cuanto a su salud”, agregó.

Cómo fue la internación de Ernestina Pais en enero

La conductora había estado internada por propia voluntad en un centro de salud mental. Esa estadía tuvo lugar en enero y sobre aquel momento habló con la periodista Maite Peñoñori.

“Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’”, comentó acerca de por qué tomó aquella decisión.

“Me autointerné. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”, agregó.

“Era hermoso, vivía en una nube de pedos. Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas. Ahí me ordené mucho”, reconoció.

Y además resaltó: “Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que, en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”.