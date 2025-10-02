Entre lágrimas, Gladys La Bomba Tucumana confesó cuál fue la insólita petición que le hizo su expareja antes de morir

Después de la dolorosa muerte de su entonces novio, Luciano Ojeda, Gradys “La Bomba Tucumana” reapareció en la pantalla chica con unas desgarradoras confesiones. La cantante abrió su corazón en el piso de LAM, con Ángel de Brito.

Cabe mencionar que Luciano Ojeda falleció en mayo del año en curso luego de luchar contra el cáncer que acabó con su vida. Desde entonces, la artista se alejó de los medios para transitar el duelo y, aunque no está del todo recuperada, reapareció para hacerle frente a la situación que la dejó devastada.

Gladys y Luciano en una foto que ambos publicaron la semana pasada. (Instagram @gladyslabomba18).

Las desgarradoras confesiones de Gladys, sobre la muerte de su expareja

Primeramente, en la entrevista con Ángel de Brito, Gladys confesó: “Yo tuve la suerte de, por primera vez en mi vida, haber conocido el amor. De grande me enamoré por primera vez y es durísimo por lo que pasó”.

Después, la cantante contó que Luciano ya padecía la enfermedad cuando se encontraron por primera vez: “Yo lo conocí cuando él ya estaba enfermo. Tuvimos poco tiempo de salir, de conocernos, de vivir momentos de pareja. A mí me encantaba él porque él era re divino. Era diferente. Él tenía 38 años, era menor que yo, pero eso no importó”.

Debido al amor tan intenso que vivió, Gladys remarcó que le fue muy complicado aceptar el hecho de que él estaba enfermo: “Lo operaron tres veces. En la segunda cirugía, él se alejó, porque sabía lo que venía”.

Según la Bomba Tucumana, Luciano no quería que ella transitara por un camino de dolor debido a su enfermedad y, es por ello que, la alejó: “Estuvimos 4 meses separados y luego él permitió que yo lo acompañara”.

Incluso, la artista realizó una insólita revelación sobre el momento en el que se distanció con su pareja: “Yo una vez fui a su casa y me echaron. Después, él me dejó acompañarlo. Hasta el último día de su vida lo acompañé y siempre lo vi como era él”.

En ese contexto, Gladys reconoció que, a pesar de lo destructivo que puede llegar a ser el cáncer, ella no estaba del todo consciente de lo que ocurría a su alrededor: “Nunca veía que estaba flaco, que tenía una desnutrición severa. Él se estaba muriendo y yo no me di cuenta. Me doy cuenta ahora, por las fotos y videos que me dejó”.

No obstante, Gladys develó entre lágrimas la última petición que le hizo Luciano antes de ser internado por última vez: “Me dijo: ‘¿Me podés comprar unas papitas y una gaseosa?’ y solo se comió dos (papitas)”.

También, la Bomba Tucumana destacó que su expareja era humilde, pero siempre le dio todo lo que podía: “Me daba lo poco y nada que tenía. Si él podía sacaba un pasaje y me decía: ‘mamita nos vamos a Bariloche por si me muero quiero conocer a Bariloche’”.

Durante su última internación, Gladys estuvo presente y relató cuáles fueron los últimos momentos de Luciano: “Fue fuertísimo. Él me dijo: ‘Ya está mamita, perdóname’”.

Por último, pero no menos redundante, la artista aconsejó a quienes están en pareja: “Quieran, amen y digan que aman. La vida es una mierda para mí, es una porquería. No entiendo por qué me tuvo que pasar esto a mí”.