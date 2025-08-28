Gladys La Bomba Tucumana sufrió otra devastadora pérdida y habló en medio de su dolor: “Ahora ella tampoco está”

Durante la más reciente emisión de “LAM”, Gladys La Bomba Tucumana hizo una importante revelación. Puntualmente, la cantante reveló que sufrió otra importante perdida después del fallecimiento de su entonces pareja, Luciano Ojeda, quien murió el 24 de mayo del 2025 tras luchar contra el cáncer.

Desde “LAM”, tenían la intención de apoyar a Gladys La Bomba Tucumana durante la apertura de su nuevo negocio, pero en medio de la conversación, surgió la confesión menos pensada.

Gladys y Luciano en una foto que ambos publicaron la semana pasada. (Instagram @gladyslabomba18).

Antes de hacer la revelación mencionada, Gladys se refirió a su estado emocional actual, esto después de la perdida de Luciano. En ese contexto, la cantante dijo: “Yo todavía no puedo hablar bien o tranquila sin que me pase esto de que me viene todo a la mente. Me encantaría que estuviera acá”.

Luego, Gladys La Bomba Tucumana remarcó: “No me siento preparada todavía para hablar”. Segundos más tarde, la empresaria explicó el motivo mediante esta repentina confesión: “Acabo de perder ayer a mi mejor amiga y representante también por esa misma enfermedad maldita”.

Lejos de redirigir la entrevista, Gladys La Bomba Tucumana relató: “Empezaron juntos con la enfermedad. Son dos golpes de dos pilares de mi vida que estuvieron en los mejores y peores momentos de mi vida, acompañándome y ahora ella ya tampoco está”.

Asimismo, Gladys La Bomba Tucumana explicó el motivo por el cual no ha aceptado visitar ningún programa de televisión tras la pérdida de su pareja: “Es un tema que todavía no lo he hablado mucho, porque no estoy bien, le pongo la mejor todos los días de mi vida”.

Por último, pero no menos redundante, Gladys añadió: “Lo más lamentable de todo, aparte de haberlo perdido físicamente a mí, amor, es que es la primera vez que estoy enamorada de alguien, profundamente enamorada de él hasta el último día de su vida. Es doblemente doloroso, por eso”.

Cómo es el presente de Gladys La Bomba Tucumana

Como ya se indicó previamente, “LAM” abordó a Gladys durante la inauguración de su segundo local de comida: “Acá andamos con este nuevo emprendimiento. Esta es la segunda casa de empanadas de La Bomba Tucumana, a todos los interesados pueden apoyar”, dijo.

Gladys "La bomba tucumana" sorprendió con su estado físico.

No obstante, Gladys aclaró que para ella no ha sido difícil seguir su camino, pero en este punto de su vida, no tiene otra opción: “La vengo pasando muy mal, muy triste, me han pasado cosas muy fuertes, pero bueno, como siempre me considero una mujer muy fuerte y muy trabajadora. Aquí estoy, poniéndole el pecho a todo este sueño que yo tenía”.

Además, Gladys La Bomba Tucumana mencionó un dato no menor al cerrar la nota con “LAM”. La cantante subrayó: “Este es un sueño y un proyecto familiar que tenía desde hace muy chica. Poder hacer realidad, esto es para mí muy significativo”.