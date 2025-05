En pleno divorcio con Mauro Icardi, Wanda Nara reveló que fue víctima de un robo en Italia

En los últimos años, Wanda Nara vivió intensas emociones tras su separación de Mauro Icardi y el escándalo mediático que involucró a la China Suárez. Sin embargo, uno de los momentos más significativos para ella llegó en 2024, cuando logró consagrarse como la ganadora del “Bailando” en Italia.

Ese logro representó un gran impulso en la carrera de Wanda. Ahora que se encuentra en Italia para avanzar con los trámites de divorcio con Icardi, la mediática decidió volver a la pista de “Ballando con le Stelle”. Con la intención de defender su título, la empresaria aceptó la nueva propuesta del certamen.

Wanda Nara ganó el bailando italiano

Instalada en Roma y entusiasmada por su regreso al certamen, Wanda Nara sorprendió al revelar que le robaron la copa que ganó en la edición anterior. Aunque era un trofeo de gran tamaño, confesó que ya no lo tiene y que ahora su objetivo es conseguir uno nuevo.

Al relatar lo sucedido, Wanda dejó desconcertados a los miembros del programa: “Ya no la tengo. No me la devolvieron. Tengo que pedirte una copia de la copa”. Ante la sorpresa de Carlucci y sin comprender del todo lo que Wanda decía, la conductora optó por indagar un poco más.

Wanda Nara llegó a la final del Bailando de Italia y se emocionó con una sorpresa familiar (Capturas de pantalla)

Con su característico toque de ironía, Wanda no dejó pasar la oportunidad de hacer una alusión a su divorcio y al escándalo que lo rodea. “En el divorcio siempre se pierde algo, perdí la copa”, lanzó con humor. La frase generó una reacción inmediata desde el jurado, que no fue dirigida a ella directamente, sino a la situación que involucra a Mauro Icardi.

“Chicos, es decir, hay quien no ve a sus hijos y hay quien no ve la copa, cada uno...”, dispararon con dureza, en clara referencia al futbolista y su distante vínculo actual con sus hijas.

La palabra de Mauro Icardi contra Wanda Nara tras la audiencia por el divorcio

Luego de las especulaciones y la cobertura mediática de la expareja más famosa del país. Icardi apareció en redes sociales e hizo un fuerte descargo contra su ex.

“Nunca nadie interpretó tan bien un look. La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la verdad”, escribió Icardi en una foto en donde muestra a Depp y Heard en el juicio que llevó el exmatrimonio de Hollywood y tuvo trascendencia mundial.

El descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara

“También de sus hijas de 10 y 8 años. Tic, tac”, agregó el futbolista sobre las hijas que tuvo con Wanda Nara y quienes están en el medio de todo el conflicto entre ellos.

Por su parte, Wanda no contestó y siguió con su viaje en Europa. El exmatrimonio sigue en la disputa por sus hijas, ya que el futbolista quiere llevarlas con él a Turquía.