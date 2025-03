En medio del juicio, la hermana de Diego Maradona reveló cómo es la relación con Dalma y Gianinna: “Ellas...”

El juicio por la muerte de Diego Maradona este martes 11 de marzo en la Justicia de San Isidro, el cual busca esclarecer los motivos de la muerte del astro del fútbol, los principales acusados son los médicos que se encargaron de su cuidado y los que podrían ir a la cárcel por negligencia.

En el juicio oral y público estuvieron presentes los hijos de El Diez: Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando. Todos se reunieron en la desoladora situación y reclamando justicia por su padre, al igual que cientos de hinchas se acercaron a dar su apoyo a la familia de Maradona.

Las hermanas de Maradona

El entorno familiar de Diego no tiene buena relación y está divido entre sus hijos y el resto de la familia, en este caso, sus hermanas. Rita Maradona rompió el silencio en Puro Show y apuntó contra sus sobrinas, Dalma y Gianinna, y su excuñada, Verónica Ojeda.

Rita, la hermana de Diego Maradona, contó cómo es la relación con sus sobrinas

Rita, la hermana de Diego Maradona, reveló cómo es su relación con sus sobrinas

“Hasta los 15 años de Dalma fuimos cercanas, después de ahí se rompió la relación no sé por qué motivo, pero nunca hablamos. Yo no tengo el número de teléfono, ellas sí lo tienen”, contó Rita Maradona sobre la ruptura de su relación con sus sobrinas.

“Una vez dije que quería tener contacto y ella se río como diciendo que era mentira y no nos vemos. Tampoco vemos a los otros hijos”, agregó con angustia la hermana de El Diez.

En referencia a su relación con Dieguito Fernando, Rita Maradona comentó: “El nene chiquito se rompió la relación con su mamá y nunca más. Nosotros estuvimos en el nacimiento del nene, en el cumpleaños. Tenemos ganas de verlo, pero viene el cumpleaños y ella invita a todos pero a nosotros no. Puede ser que se haya enojado por temas económicos, por lo de la marca y todo eso”.

Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando Maradona

Luego, la hermana de Maradona reflexionó sobre sus sobrinas y contó lo que les diría si las ve de frente: “Lamento lo que nos alejó, si hubo algo que les molestó, pero bueno... ya está. Ahora ya no me gustaría verlas. Fuimos al velorio y ni ahí pudimos hablar con nadie. De un lado estábamos las hermanas y del otro estaban los familiares de ellos”.

“La muerte de Diego nos tomó por sorpresa. Quiero que se haga justicia. Que si hay culpables que se sepa. Yo no sé si hubo... seríamos varios los culpables, ¿No? Yo no me siento culpable, pero me pregunto por qué no fui a verlo a pesar de la restricción", cerró su declaración Rita Maradona sobre su hermano.