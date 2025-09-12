En medio del escándalo con Leandro Paredes, Evangelina Anderson confesó el drama que vive su familia: “Mi mamá sufrió un ACV”

Desde que Evangelina Anderson fue señalada como la supuesta tercera en discordia en la relación entre Leandro Paredes y Camila Galante, su vida cambió por completo. La modelo, visiblemente angustiada, recurrió a su representante, Paul García Navarro, para que la ayudara a desmentir los rumores que, según ella, son absolutamente falsos.

Sin embargo, la versión cobró fuerza tanto en los medios como en la opinión pública, dejando en duda sus aclaraciones sobre el vínculo con el futbolista. Como si eso fuera poco, en las últimas horas circuló un video donde se la ve con un joven en un shopping, lo que desató una nueva polémica.

En ese contexto, Karina Iavícoli, periodista con quien Evangelina Anderson mantiene una buena relación, le ofreció salir al aire en Intrusos para dar su versión de los hechos: “Me dijo que cuando se estresa demasiado, se queda sin voz y que ahora no puede hablar. Me dice que no la está pasando nada bien, que le da impotencia cuando mienten tanto”, relató la comunicadora.

Respecto a Leandro Paredes, Anderson fue categórica: “Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él”. Y con aún más firmeza aclaró el rumor sobre el joven del shopping: “Me da vergüenza ajena. Ese chico es el hijo de Lorena, mi mejor amiga, y tiene la edad de Bastian, mi hijo mayor”.

El triste episodio que atraviesa Evangelina Anderson con su madre

En medio de su descargo, Evangelina Anderson decidió contar el difícil momento personal que enfrenta: “Dijeron que me fui de viaje por el escándalo pero la realidad es que mi mamá sufrió un ACV, estuvo mal y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje todos juntos para celebrarlo”, reveló conmovida.

Hacia el cierre de su testimonio, Evangelina Anderson apeló a la empatía y lanzó un pedido contundente: “Esto me pone muy mal. Jamás saldría con un hombre casado porque no está en mí, no es algo que me interese para mi vida. Les pido que no mientan más”, expresó con firmeza.

En definitiva, Evangelina Anderson rompió el silencio para desmentir con firmeza los rumores que la vinculan a Leandro Paredes y dejó en claro que atraviesa un momento personal delicado, por lo que pidió respeto y el fin de las especulaciones.