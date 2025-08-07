Emanuel Ortega revivió el dolor de Julieta Prandi y expresó su profunda preocupación: “Es un criminal, sospecho lo peor”

Durante el juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual con acceso carnal agravado, se sumó el contundente testimonio de Emanuel Ortega, actual pareja de Julieta Prandi. El cantante, actor y compositor argentino defendió la postura de la modelo ante la Justicia y apuntó sin piedad alguna contra el acusado.

En principio, Emanuel Ortega calificó de lo peor a Contardi por los abusos ejercidos contra Julieta Prandi: “Es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”. Luego, el hijo de Palito Ortega describió la condición en la que encontró a la modelo cuando la conoció.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Más exactamente, Emanuel Ortega dijo: “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí. Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.

Aunado a ello, Emanuel Ortega aseguró: “Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas, terror. No podíamos tener relaciones sexuales, nada podía hacer con normalidad ella”.

La crítica situación en la que Emanuel encontró a Julieta Prandi

En su declaración, Emanuel Ortega confesó que su pareja estaba prácticamente en la calle cuando se separó de Contardi: “¿Qué clase de hombre permite que la madre de sus hijos quede en la calle? Él habitaba una de las casas que era de ella y alquilaba la otra, percibiendo todas las ganancias sin darle nada a Julieta. Me dio asco”.

En cuanto a los menores que procrearon juntos se refiere, Emanuel Ortega contó que, desde el inicio, el hijo mayor que Julieta tuvo con Claudio no quería ver a su padre y, después, cuando el menor aprendió a expresarse mejor, también evidenció rechazo hacia su progenitor.

Debido a todo lo antes señalado, Emanuel Ortega reafirmó: “Claudio no debería gozar de las libertades de cualquier ser humano. Da vergüenza ajena. Esta persona necesita que le llegue su día de justicia. Si llega a salir caminando, pido garantías de seguridad para mi pareja. De este individuo sospecho lo peor”.

Por otra parte, Emanuel Ortega describió a Julieta Prandi en el juicio contra Claudio Contardi con estas palabras: “Es la persona más honesta e íntegra que yo conozco. Honestidad espiritual es lo que la caracteriza. Jamás se sometería a esta revictimización si fuese mentira”.