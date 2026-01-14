El tierno detalle en una foto de Cinthia Fernández que generó rumores de embarazo

Cinthia Fernández volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática, un ámbito en el que cada uno de sus gestos, tanto en redes sociales como en televisión, es seguido con atención. Con una exposición permanente y una vida personal siempre observada de cerca, la influencer quedó envuelta en una nueva cadena de versiones que sacudieron al mundo del espectáculo y apuntan a un posible embarazo.

Las especulaciones comenzaron cuando su nombre empezó a resonar con fuerza a partir de un detalle que no pasó inadvertido. El periodista Fede Flowers fue quien instaló la hipótesis al advertir que en sus publicaciones más recientes la panelista aparecía con prendas más sueltas de lo habitual.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.

El rumor creció rápidamente y llegó a la pantalla chica. En La mañana con Moria, el programa en el que participa Cinthia Fernández, fue la propia Moria Casán quien puso en palabras lo que muchos comentaban en voz baja. “¿Estás embarazada, Cinthia?”, le preguntó. La consulta quedó en el aire y generó un momento de tensión que la bailarina resolvió fiel a su estilo.

Esta es la foto de Cinthia Fernández que despertó rumores de embarazo

Sin dar precisiones ni aclarar los rumores, Cinthia Fernández optó por responder con ironía y un tono distendido. “Yo voy a seguir la rutina del programa y ese tema no está acá escrito”, expresó, eludiendo cualquier confirmación. Sus compañeros captaron el mensaje, la acompañaron y pasaron rápidamente a otro asunto, manteniendo la incógnita.

Esta es la foto de Cinthia Fernández que despertó rumores de embarazo.

Cuando parecía que las versiones empezaban a diluirse, Cinthia Fernández volvió a alimentar las especulaciones desde sus propias redes sociales. En pleno descanso en Brasil junto a su pareja, Roberto Castillo, y sus hijos, la influencer publicó una imagen de tono romántico que rápidamente fue examinada al detalle por seguidores y portales de espectáculos.

En la postal se los ve sonrientes, abrazados y con el mar como escenario. Sin embargo, un gesto no pasó inadvertido: la mano de Roberto apoyada de forma espontánea sobre el abdomen de Cinthia Fernández. Un detalle mínimo, pero suficiente para reavivar con fuerza los rumores sobre un posible embarazo.