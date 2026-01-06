El contundente descargo de Cinthia Fernández por las críticas sobre la compra de un perro: “Opinan sin saber”

Cinthia Fernández compartió un video divertido de una de sus hijas jugando con su perro, pero la publicación no tardó en generar polémica: varios usuarios la cuestionaron con dureza y la acusaron de haber comprado al animal.

La controversia se desató luego de que, días atrás, la mediática presentara a sus nuevas perritas y en ese posteo etiquetara a una cuenta dedicada a la venta de perros de raza.

Esto fue lo que dijo Cinthia Fernández sobre su perro

En la publicación, varios usuarios no tardaron en dejar comentarios críticos y cuestionar el origen del animal. “¿Es un rescatado? Ojalá que sí”, “Espero que sea rescatado, no comprado porque están avalando la explotación animal”, “Es comprado”, “¡Un Corgi! Nunca un rescatado”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

Ante la polémica, Cinthia salió a aclarar la situación y respondió: “Gente al pedo en este posteo. Luca es mi chihuahua gordito que nos acompaña hace años. No son las cachorras nuevas”.

Lejos de quedarse ahí y claramente molesta, la mediática agregó: “Háganme el favor de apretar el botón dejar de seguir, a los alpedistas que opinan sin saber. Cuánto Greenpeace fake que leo”.