El sorprendente comentario de L-Gante a Maxi López por la llegada de su bebé Lando

El 2026 arrancó con una noticia tierna y un cruce en redes que nadie vio venir, pero que todos terminaron aplaudiendo. Mientras Maxi López celebraba la llegada de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, un comentario inesperado se robó el protagonismo: el de L-Gante, el referente de la cumbia 420.

Un Año Nuevo, una nueva vida

El exjugador de River eligió el 1 de enero para compartir su felicidad. El pequeño Lando nació justo en el cierre del año, el 31 de diciembre de 2025.

Maxi subió una emotiva foto con el bebé en brazos y escribió: “31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso... y Lando llegó para agrandar el equipo”.

Pero entre miles de likes y felicitaciones, apareció una notificación que brilló con luz propia.

El mensaje de Wanda sobre el nacimiento de Lando

El comentario viral de L-Gante

Lejos de cualquier polémica o rivalidad por su pasado en común con Wanda Nara, Elián Valenzuela (L-Gante) pasó por el perfil del exfutbolista para dejarle sus respetos. Con una sola palabra y emojis, el cantante resumió todo: “¡Maestro!”.

No es la primera vez

Este gesto confirma que la buena onda entre ellos es real. Ya en diciembre de 2024, Wanda Nara y L-Gante viajaron a Italia y compartieron momentos con Maxi. En ese entonces, una foto de los tres juntos se hizo viral, demostrando que habían dejado atrás los conflictos.

En aquella ocasión, la propia Wanda había confesado: “Yo tomé mil veces mates con Maxi”, mientras que L-Gante describió al exfutbolista como una persona “buena onda” y “todo tranquilo”.