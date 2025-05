El problema de salud que padece Chiara de Gran Hermano 2025 que alarmó a todos: “Me duele...”.

A pocos días de haber dejado la casa de Gran Hermano, Chiara visitó el programa Cortá por Lozano para ser entrevistada por el equipo de Telefe. Sin embargo, no se encontraba en su mejor estado, ya que enfrenta un leve problema de salud.

Según contó ella misma, el fin de semana salió de fiesta tras varios meses de encierro en el reality. Quiso aprovechar para disfrutar la noche porteña, pero la movida le terminó pasando factura.

Desde el inicio de la entrevista quedó claro que Chiara no estaba del todo bien, especialmente por su voz, que se notaba afectada. Ante la evidente molestia, tanto la conductora como las panelistas del programa le consultaron qué le había pasado. Con su característico estilo, la ex participante aclaró que no era nada serio, aunque admitió que necesitaba cuidarse para recuperarse y volver a sentirse bien cuanto antes.

“Me quedé sin voz y me duele un poco la garganta. El último fin de semana estuve de fiesta con los ex Gran Hermano”, confesó la exhermanita. Además, contó que volvió a la acción sentimental, ya que se reencontró con una persona de su pasado y pasaron toda la noche a los besos.

Chiara reveló quién le atrae de la casa de Gran Hermano 2025

Cuando Santiago del Moro le consultó a Chiara sobre quién le atraía dentro de la casa, la joven fue clara y sorprendió con su respuesta: eligió a Devi, dejando en evidencia que Nano no era su verdadero interés amoroso en el reality.

A lo largo del programa, Chiara hizo varios comentarios en tono de broma sobre sus deseos de tener intimidad con Juan Pablo, aunque él siempre se mostró cordial pero distante, dejando en claro que no estaba interesado en concretar nada.

No obstante, al hablar de Devi, la participante no se guardó nada y declaró: “Me gusta pelear con él. Lo invité a tener relaciones. Él se ponía nervioso porque lo intimidaba y me gustaba eso. Es muy lindo, pero ahí adentro de la casa no”. Su sinceridad dejó en shock a los fanáticos del programa, especialmente a quienes esperaban un romance con Nano.