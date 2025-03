El polémico video de Gladys Florimonte a los gritos con una agente de tránsito: “¿Quién te crees que sos?"

Gladys Florimonte es una actriz y humorista argentina con una larga trayectoria en los escenarios y medios de comunicación. La famosa tiene un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, en LAM mostraron un escandaloso video de la artista a los gritos con una agente de tránsito.

En el programa de Ángel de Brito contaron que la famosa se trasladaba en su auto por la Ciudad de Buenos Aires cuando la detuvo una agente de tránsito, quien le solicitó la documentación necesaria para moverse. La situación causó el enojo de la actriz y terminaron discutiendo a los gritos.

“Llamá a un policía, maleducada de mier** ¿Quién te creés que sos? ¡Estamos todos locos!”, dice a los gritos la actriz. Luego se ve cuando la agente de tránsito llama a la policía. “La señorita o no sé qué... me pide toda la documentación y le doy toda la documentación. Le pregunto algo y no me contesta, la maleducada esa. Le voy a decir una cosa, vivo acá y tengo permiso para estar en mi casa”, le contó Florimonte al policía.

Gladys Florimonte. (La Voz)

“Le pedí el DNI y no me lo daba. Se puede retirar hace 10 minutos, fácil, y no lo hace”, contestó con enojo la agente de tránsito.

“A esta le queda grande, sacala que no te sirve para nada”, cerró la discusión con enojo Gladys Florimonte.

El descargo de Gladys Florimonte tras su video discutiendo con una agente de tránsito

Tras la viralización del video, la actriz se comunicó con el ciclo de Ángel de Brito para contar su versión de los hechos. “Esta manga de hijos de re mil... Así, empiezo así, porque son resentidos sociales, y la chica esta, creo que tenía 16 años, toda teñida, me para y me dice los documentos”, contó con enojo Gladys Florimonte.

“Le doy el documento, le doy el registro. Me dice ‘¿y el seguro?’, y le respondo que lo tengo en el celular. Le digo, tengo hasta mil pagos, porque yo siempre pago todo por adelantado”, expresó la actriz en referencia a los papeles que le pidieron.

‘¿Qué más querés?’, le dije y ella me hace ‘anda, anda, anda’. ‘No me voy una m... llamame al jefe’, le respondí. Inservible”, agregó la humorista sobre el momento que estalló de furia.