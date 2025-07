El polémico gesto de Wanda Nara contra Mauro Icardi en WhatsApp que generó enojo: “Su amor platónico”

El WandaGate sigue su curso. Wanda Nara y Mauro Icardi continúan con sus enfrentamientos mediáticos y judiciales por el divorcio y la tenencia legal de sus dos hijas. A esto se suma la relación del futbolista con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

Icardi volvió a Turquía en donde juega con el Galatasaray, allí estuvo acompañado unos días por su pareja, lo que desató un escándalo cuando la actriz quiso llevar a sus dos hijos con Vicuña al país vecino, y el actor chileno no le permitió.

Tras el regreso de la actriz al país, Icardi tuvo un insólito gesto familiar, en donde se hizo un nuevo botín con los nombres de sus hijas, las iniciales de los tres hijos de Wanda con Maxi López, el nombre de la China Suárez, y las iniciales de los tres hijos de la actriz.

Las iniciales de los hijos de la China, en los botines de Mauro.

Este gesto hizo estallar de bronca a Wanda Nara y no lo perdona por hacerse cargo de “hijos ajenos”. “Que te tengan que obligar apagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos. Es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer.Qué letritas ni letritas. Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple”, escribió Wanda en X.

El tweet de Wanda.

La actitud de Wanda Nara en WhatsApp contra Mauro Icardi que le valió las críticas

Luego la famosa siguió con su descargo en su canal de difusión de WhatsApp, donde se burló de su ex y padre de sus dos hijas. La mediática compartió diferentes stickers polémicos del jugador de fútbol que tiene en la aplicación de mensajería.

Los stickers de Wanda Nara. (Captura)

Entre ellos está el de la hamburguesa y diferentes caras de Icardi con gestos. Si bien la famosa lo hizo para burlarse de su ex, no fue bien recibido por sus seguidores.

Muchos criticaron a la mediática por reírse de su ex, y la acusaron de no soltarlo, ya que constantemente está al tanto de todo lo que hace con su pareja.

“Te da bronca que esté completamente enamorado de la China, su amor platónico”, fue uno de los mensajes que le dejaron en X.