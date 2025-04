La vida privada de Javier Milei genera sumo interés entre los argentinos. Días de confirmarse la separación del economista con Yuyito González, se han rumoreado algunas nuevas pretendientes que ocuparían el lugar de la exvedette.

El detalle en la torta de cumpleaños que Yuyito González le regaló a Javier Milei y que pocos notaron

Una de las personas que han sido involucradas con Javier Milei es Rosmery Maturana, quien fue su asesora de imagen. Esto dio pie a que la joven hablara en el programa “A la Tarde” y “Viviana en vivo” sobre su vínculo con el presidente, que involucra conversaciones por la madrugada y regalos picantes.

La relación entre Rosmery “Oscurita” Maturana y Javier Milei

La joven se presentó en algunos programas de televisión, luego que fuera involucrada como posible tercera en discordia durante la relación de Milei con Yuyito González. "Nosotros nunca fuimos novios“, sentenció la periodista en ”Viviana al aire".

La asesora política, quien es Licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad John F Kennedy, aseguró ser gran amiga del presidente de la Nación y que gozaban de una fuerte conexión. "Obviamente, es una amistad muy linda, un vínculo muy fuerte, pero nada más (...) os pasó algo así de que conectamos con la mirada. El primer día fue algo así. Y de ahí no nos despegamos nunca más. Es verdad, porque él me hizo mucho bien. Es un tipo muy, muy buena onda", aseguró.

La conexión de Rosmery Maturana y Javier Milei sería tan fuerte que el presidente de la Nación le regaló un libro ideal para sus futuros encuentros sexuales. “Me gusta el sexo tántrico y Milei me dio un libro para leer que se llama Tantra para las mujeres, y es un muy buen libro que puse en práctica”, confesó.

¿Yuyito González tiene mala relación con “Oscurita” Maturana?

Desde otro aspecto, en el programa “A la Tarde”, “Oscurita” reveló que el día previo a la separación de Yuyito con Javier Milei, recibió dos llamadas y un audio largo de la exvedette.

"El sábado (anterior a la separación) me empezó a llamar Yuyito y no la atendí. Seguido a eso me dejó un audio y dos horas después me volvió a llamar, pero nunca la atendí (...) Le dije a Javier ‘no sé qué le pasa a tu novia, pero me está llamando y me dejó un audio’. Yo ya sabía que por actitudes de ella algo pasaba... No me banco a las cacatúas gritonas“, aseguró.