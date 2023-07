El mensaje que publicó Lucas Benvenuto antes de que Jey Mammon llegue a los Martín Fierro

Esta noche se hace una nueva premiación de los Martín Fierro, los galardones a lo mejor de la televisión argentina. Como anunció desde hace algunos días, Jey Mammon asistió a la gala.

En ese contexto, Lucas Benvenuto eligió no quedarse callado. Hará un vivo este domingo a la noche e hizo una fuerte publicación en sus historias de Instagram.

“No quiero que me des un abrazo. Es tarde para eso. Quiero que abras los ojos y que escuches con atención sin que intenten marearte”, comenzó.

“Quiero y necesito que los derechos del niño en Argentina dejen de ser vulnerados”, expresó, contundente.

Luego, siguió: “Los derechos del niño no se vulneran jamás, bajo ningún punto, bajo ningún arreglo o conveniencia. Sigo firme y dispuesto a recuperar todo aquello que me robaron”.

Y cerró con un mensaje al niño que fue: “Sigo acá, Lu. Me convertí en el adulto que siempre necesitaste. No estás solo, no estamos solos”.