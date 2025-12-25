El mensaje de Roberto, el hermano de Christian Pertersen, en medio de la internación del chef: “De a poco”

Christian Petersen vive un momento delicado de salud desde que sufrió una descompensación en una excursión de montaña al volcán Lanín en la Patagonia Argentina. El reconocido chef está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes hace más de 10 días. Su hermano, también figura de la cocina, apareció en redes sociales y dejó un mensaje.

El chef está internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de la localidad de neuquina. La familia dejó un comunicado en Navidad tras días de hermetismo y absoluto silencio sobre su estado.

Los Petersen

Por su parte, su hermano Roberto Petersen, quien es una figura reconocida en la cocina y televisión, dejó un mensaje en su perfil de Instagram tras días de silencio. "Quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia”, dijo el chef.

El mensaje de Roberto, el hermano de Christian Petersen

“Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose. Gracias al excelente equipo médico que lo atendió en el Hospital de San Martín de los Andes”, agregó Roberto. Luego resaltó sobre su hermano: “Por la fuerza que lo caracteriza”.

El comunicado médico de la familia de Christian Petersen

En las últimas horas, la familia de Christian Petersen difundió el parte médico. “En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, escribieron.

La familia de Christian Petersen habló de la salud del chef

La publicación, que está señalada como 24 de diciembre y lugar San Martín de Los Andes, reveló que el problema comenzó por el excesivo esfuerzo físico durante el ascenso al volcán Lanín, lo que inicialmente generó un cuadro preventivo cardiológico. “Gracias al diagnóstico del guía que lo acompañaba, Petersen fue trasladado hace diez días al Hospital de Junín”, señaló la familia.

Luego, comentó que la salud se complicó y derivó en “una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”. “Queremos agradecer tantas señales de afecto y energía positiva recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris y la familia necesita: el respeto y la tan amorosa valoración de la vida”, cerró el comunicado de la familia.