El mal momento que atraviesa el primer marido de Nicole Neumann tras separarse de Vanina Gramuglia

El primer marido de Nicole Neumann vive un infierno desde comienzo de año. Nacho Herrero se separó de la ex Gran Hermano Vanina Gramuglia y en medio del escándalo trascendió que no puede acercarse a su hija.

Hace unos días, Gramuglia sorprendió con un descargo en redes sociales en el que aclaraba que estaba soltera y que esa etapa había arrancado en enero de este año.

“Aprovecho mis redes sociales para aclarar nuevamente que en enero me separé. No tengo ningún tipo de contacto ni de vínculo con él, ni lo tendré”, lanzó la mediática, picante.

Y continuó dando algunos detalles acerca del fin de su amor con Herrero: “No quiero que se me vincule a él en presente. Termina saliendo una información equivocada en portales de revistas vistas por miles de personas en Argentina y en donde se nos vincula como pareja o laboralmente. No es así”.

Nacho Herrero se separó en enero. Foto: twitter

Vanina confesó entonces que la ruptura fue en el verano: “La realidad es que me separé en enero. Ese fue el fin de un proyecto de vida y de una etapa muy dolorosa, pero también fue el inicio de una vida nueva, de una restauración, de un nuevo orden y una nueva realidad que está en proceso de múltiples transformaciones”.

“Lo que haga de su vida él ya sean hábitos, acciones, comportamientos y demás no tienen nada que ver conmigo”, zanjó Vanina Gramuglia. La revista Paparazzi se comunicó con el entorno, que reveló que ella “puso una orden de restricción de contacto para sí misma y para Guadalupe, su hija en común con Nacho”.

Al igual que Nicole Neumann, la ex GH se dedica a la vida yogui y tiene un estilo muy natural y ambientalista. A lo largo de su carrera ha publicado varios libros sobre ángeles y también estudió astrología.

Así fue la breve relación de Nicole Neumann y Nacho Herrero

La modelo cortó su relación con Matías Liberman tras haberle sido infiel con Nacho Herrero. El vínculo salió al a luz luego de que ambos fueran descubiertos manteniendo relaciones sexuales en playas uruguayas.

El comienzo del noviazgo fue precipitado, igual que su fin. Nicole y Nacho se casaron en secreto y un año después se separaron en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte de Neumann, que había realizado una publicidad con Fabián Cubero y los habían visto muy acaramelados.

Sin ir más lejos, Nicole y el ahora exfutbolista formalizaron su relación y tuvieron juntos tres hijas: Indiana, Sienna y Allegra.