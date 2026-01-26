El llanto de Moria Casán al escuchar el duro relato de su pareja Pato Galmarini: “Es terrible para un hombre”

Moria Casán es una de las estrellas más importantes del país. La famosa es conocida por su lengua karateka, como ella misma se nombra, por lo que no tiene problemas de hablar de todo y crear frases icónicas que se transforman en memes en redes sociales. La diva está todas las mañanas por El Trece con su programa La Mañana con Moria, donde pasa de la risa al llanto.

La One no duda en hablar de su familia, su hija, nietos y su pareja Pato Galmarini, en donde muchas veces se emociona y se le caen las lágrimas.

En su programa de hoy, la famosa mostró una entrevista que le hicieron a su pareja y no pudo contener su emoción por la relación que llevan y su edad. Pato habló de ella y Moria le respondió conmovida.

La emoción de Moria Casán al hablar de Pato Galmarini

En la nota, La One le mandó un mensaje: “Fernando Nicolás Galmarini, alias Pato. Te mando un beso grande y te agradezco por acompañarme, por cómo nos divertimos y cómo la pasamos bomba en nuestra Silver Generation, nuestra XXL adultez extrema para tu vida, forever”.

Ante esto, el político se emocionó y abrió su corazón para hablar de su relación. “Es difícil a los 83 estar metejoneado. Es difícil estar metejoneado a los 15 o a los 20 o a los 30. Pero también es algo que el tema del poder estar acompañado es que me da ganas de abrazarte porque creo que estar acompañado a esta edad no es poca cosa”, expresó entre lágrimas Galmarini.

“Amigos míos de toda la vida, hoy ya me quedan contados. Entonces hay días que uno dice, ¿a quién llamo para tomar un café? Y no tenés, porque hay muchos que ya no están. Una enorme cantidad. Entonces la llamo a Moria, que le debe pasar exactamente lo mismo, y nos juntamos a tomar café nosotros o a morfar”, contó el político.

Por su parte, Moria habló en su programa de la entrevista y agregó al relato: “El otro día me dice ‘gorda, quiero tomar un café con un amigo y no tengo a nadie’. Le digo ‘baby, estamos en plena vacación, hay mucha gente que no está disponible para tomar café cuando vos podés’. Y dice ‘pero, además, se me murieron todos’”.

“Es terrible para un hombre. Se le van muriendo todos los amigos. En una semana se le murieron cinco amigos, que estaba hasta ayer tomando un café con ellos“, confesó Moria Casán entre lágrimas al hablar de su pareja.

“No para de ir a verlos. La lealtad de este hombre para con sus amigos. Va y le digo ‘mirá que ya no te conoce, ¿te va a hacer bien?’. ‘No importa que no me conozca, no importa que no pueda hablar. Yo tengo que ir’. Y va, es impresionante el amor y la lealtad para con sus amigos a mí me mata”, cerró Moria visiblemente conmovida por su relación.