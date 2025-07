El insólito requisito de Morena Rial para su nuevo trabajo que generó polémica: “Me levanto a las...”

Morena Rial es una de las famosas más polémicas del último tiempo. la hija de Jorge Rial estuvo detenida 10 días por intento de robo en una vivienda tras salir de la cárcel intenta redimirse y volver a trabajar con las redes sociales. No obstante, se conocieron nuevas causas en las que está implicada y tiene que declarar.

“A Morena Rial le han encontrado nuevos robos y le van a llamar nuevamente a declaración indagatoria”, contó Martín Candalaft en su programa por Bondi. “El 19 de enero del 2025 junto a otras personas tenía un plan y decidieron constituirse en una localidad de Martínez, en la calle Entre Ríos y se aprovecharon de la ausencia de los moradores con el fin de apoderarse ilegalmente de bienes muebles y objetos de valor”, detalló el periodista.

“(...) Revolvieron los diferentes ambientes en busca de pertenencias. Sustrajeron una playstation, una computadora HP, una computadora Dell, una mochila gris y negra, tres dispositivos pen drive, y un reloj valuado en 3 mil dólares. Morena va a tener que declarar el 13 de agosto por este robo”, reveló el periodista sobre la cita a indagatoria de More Rial.

Morena Rial usó un corpiño con transparencias

Morena Rial contó cómo es su nuevo trabajo y la condición que puso

Tras conocerse que tiene que declarar en LAM hablaron con More Rial sobre su presente. “Mi bebé me va a dar laburo”, comentó la mediática abrazando a Alejandro Cipolla, su abogado y amigo.

“¿En un súper no?”, le dijo el cronista de LAM con humor. Ante esto, Morena lo interrumpió y lanzó picante: “No, bueno. Pará, pará. Tampoco a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a las 8 de la mañana, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana”.

Morena Rial contó cómo es su nuevo trabajo y la condición que puso

La frase de More Rial se volvió viral rápidamente y ya forma parte de memes. “Va a estar en mi estudio y aparte un proyecto que próximamente se va a anunciar en redes. Es un proyecto de otra cosa, no es un streaming”, intervino su abogado contando sobre el trabajo de More.

“¿Vas a estar tipo oficinista?“, le preguntó el cronista. ”Sí, secretaria VIP“, respondió Cipolla. “Siempre VIP. Después de las 2 de la tarde, el horario que quiera. Yo a las 2 abro, mi fábrica abre a las 2″, expresó More.

Luego, la hija de Jorge Rial cometó divetida: “Yo si quieren les laburo de madrugada, pero a la mañana no”.