El insólito motivo por el que Cata Gorostidi no desea iniciar una relación con un futbolista: “Justo estaba...”

Catalina Gorostidi contó que había comenzado a conocer a un futbolista, pero una situación inesperada se interpuso y la llevó a ponerle fin al vínculo.

Preocupación por la salud de Cata Gorostidi: el llamativo cambio físico tras su separación de Joel Ojeda.

Desde su ruptura con Joel Ojeda, la exintegrante de Gran Hermano continúa en la búsqueda de una pareja con quien compartir su día a día. En una reciente charla con el Ejército de LAM a través del streaming de Bondi Live, Pepe Ochoa mencionó que le habían llegado datos de que Cata fue vista en la cancha de Morón. Antes de eso, Fefe Bongiorno le había consultado directamente: “¿Estás saliendo con alguien?”, a lo que ella respondió con firmeza: “No”.

Quién es el nuevo amor de Cata Gorostidi

“Me empiezan a llegar mensajes y me dicen: ‘Cata está en la cancha de Morón’. Les pido: ‘¿Me podés mandar una foto?’. Me la mandan, y estaba hecha un fuego. No es que fue con un buzo y ya... ¡parecía Beyoncé en pleno show!”, relató Pepe Ochoa, al contar cómo se enteró de la presencia de Catalina en ese lugar. Luego agregó: “La persona que me escribe me dice que estaban hablando de un jugador en particular”.

Por su parte, Catalina compartió entre risas y resignación: “Pepe me manda un mensaje diciéndome que me vieron en la cancha de Morón. Tengo una mala suerte… justo estaba el mercado de pases. Me vi dos veces con él y, cuando iba a darse la tercera, se fue a Salta. Ya está, no”.

Mientras aguarda la llegada de alguien especial en el plano sentimental, la pediatra sigue apostando a su desarrollo profesional. Con su carisma y personalidad, la influencer y ex Gran Hermano se destaca en programas como All Access y La Vizcachera, que se emiten por DGO.