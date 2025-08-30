Florencia Peña atravesó un momento inesperado y lleno de incomodidad durante una de las funciones de la obra teatral “Pretty Woman”, donde comparte escenario con Juan Ingaramo.

En medio de la puesta en escena, una espectadora sorprendió a todos al levantarse de su butaca y subir directamente al escenario. La mujer comenzó a bailar e intentar interactuar con los actores, lo que generó desconcierto entre el público, el elenco y la propia Peña.

Flor Peña y Juan Ingaramo viajaron a Los Ángeles y se vistieron como los protagonistas de Pretty Woman. (Instagram @prettywoman.elmusical).

La situación, que fue captada por las cámaras de Mediodía Noticias, dejó un clima de sorpresa y cierta preocupación, ya que no es habitual que alguien del público irrumpa de esa manera en una obra teatral.

La reacción de Flor Peña tras ser sorprendida por una espectadora en el escenario

“Hablando de raro, esto es raro, lo que pasó en la función de ‘Pretty Woman’, la obra que protagoniza Flor Peña y Juan Ingaramo. Y, de la nada, una señora se subió al escenario, lo saluda en el final de la obra. Habrá pensado ‘bueno, ya terminó la obra, podemos ir a saludar a los actores’. Y se pone a saludar como parte del elenco”, relató Nazarena Di Serio al presentar las imágenes del curioso momento.

Luego agregó, mientras se mostraba a la mujer bailando junto a los protagonistas: “Alienta, se ve que siempre quiso ser actriz, quiso estar ahí. Es una obra bastante amena con el público, y Flor es bastante compinche, con algunas caras, que va siendo como que capaz ella sintió una familiaridad que se exigió un poco”.

“Pero bueno, ahí se puso a bailar la coreografía con Flor. Flor la llevó re bien, la verdad que sí, y ahí la ayudan a bajar. Pero eso no se hace, básicamente, aunque por suerte lo tomaron con humor”, continuó Nazarena.

Finalmente, la periodista remarcó la importancia de lo ocurrido: “No pasó a mayores, porque efectivamente, si bien ahora podemos reírnos de lo sucedido, podría haber sido otro el desenlace, otra situación. Por suerte quedó en un lindo momento y no pasó a mayores”.

En conclusión, el insólito episodio en plena función de Pretty Woman terminó siendo una anécdota divertida gracias a la reacción de Florencia Peña y el elenco, quienes manejaron la situación con humor y profesionalismo, evitando que pasara a mayores y transformándolo en un momento que el público difícilmente olvidará.