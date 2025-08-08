El inesperado testimonio de Ana Paula Dutil sobre Julieta Prandi en medio del juicio a Claudio Contardi: “Me ha contado...”

Durante mucho tiempo circularon rumores que apuntaban a una mala relación entre Ana Paula Dutil y Julieta Prandi, actual pareja de Emanuel Ortega —exmarido de Dutil y padre de sus hijos—.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Sin embargo, ante el delicado momento que atraviesa Prandi, quien enfrenta una compleja causa judicial por abuso contra su ex Claudio Contardi, se conoció la verdad detrás de ese supuesto vínculo tenso.

La opinión de Ana Paula Dutil sobre la denuncia de Julieta Prandi a su ex esposo

Lejos de alimentar las versiones de enemistad, Dutil se mostró comprensiva y elogiosa hacia la modelo en una reciente entrevista. “Yo conozco la causa por los medios, como la conocen todos. En lo personal, puedo hablar por lo que me cuentan mis hijos. Sé que es una persona amorosa, que se desvive por ellos y también por sus hijos. Es generosa y le pone cuerpo y alma a todo”, aseguró en diálogo con Desayuno Americano.

Además de destacar su compromiso como madre y su entrega total en lo personal, Ana Paula Dutil compartió una anécdota que dejó en evidencia el tipo de persona que es Julieta Prandi. Según relató, la modelo tuvo un gesto de gran generosidad y empatía con su familia: “El fin de semana pasado, fue el cumpleaños de mi hija. Ella abrió generosamente las puertas de su casa para recibir a 60 invitados. Yo también fui, sin saber que esta semana, tendría que enfrentar lo del juicio. No sabía que comenzaba ahora”.

Ana Paula Dutil junto a sus hijos.

Este testimonio no solo echa por tierra los rumores de mala relación, sino que muestra una convivencia armónica y respetuosa entre ambas mujeres, especialmente en un momento tan delicado para Prandi.

Al referirse al tipo de vínculo que mantiene actualmente con Julieta Prandi, Ana Paula Dutil fue muy clara y sincera: “En los últimos años, entendimos todos que vamos a ser familia toda la vida. No soy su amiga, repito, soy la madre de los hijos de su actual pareja y como tal puedo decir que es una mujer a la que yo admiro”. Con estas palabras, dejó en evidencia una relación basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento del rol que cada una ocupa en la vida familiar.

Julieta Prandi y su expareja en el pasado

Respecto al calvario que vivió Prandi durante su matrimonio con Claudio Contardi, Dutil fue contundente al expresar su solidaridad y empatía: “Desde mi lugar de madre y como mujer, deseo que todo esto se termine y que se haga justicia”.

También reveló que parte de lo que sabe sobre el sufrimiento de la modelo fue por lo que le contó uno de sus hijos: “Algunas cosas me ha contado mi hijo Bautista porque vivía con Emanuel. Una vez, por ejemplo, me contó que ese tipo, que dice llamarse señor, debía buscar a los hijos en el colegio y llevárselos a su casa pero en lugar de eso, pasó por la casa de Julieta sabiendo que no estaba y los dejó tirados en la puerta de la casa”.

Finalmente, Dutil cerró su testimonio con un mensaje de apoyo que trasciende lo personal: “Deseo que se haga Justicia por ella y por todas las mujeres que sufren así”.