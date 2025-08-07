El inesperado motivo por el que se separaron Delfina Chaves y Martijn Lakemeier: “Hace tres meses que...”.

En el programa LAM dieron una exclusiva sobre una nueva separación en el mundo del espectáculo. Con un aire de misterio, Pepe Ochoa terminó revelando quiénes son los protagonistas de esta ruptura.

Después de la entrevista con Santi Maratea, quien se prepara para el estreno de Trato Hecho por América TV el próximo lunes a las 22 horas, Ángel de Brito anticipó: “Nos quedó pendiente en el enigmático, ¿o lo digo ahora? Porque seguro va a aparecer alguien que quiera arruinarlo”.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier.

De inmediato, el conductor invitó a Pepe Ochoa a que comparta más detalles y revele quiénes son los que decidieron poner fin a su noviazgo.

El panelista reveló: “Delfina Chaves se separó de Martijn Lakemeier, su coprotagonista en la serie Máxima”.

La razón por la que se separaron Delfina Chaves y Martijn Lakemeier

Luego, explicó las razones detrás de la ruptura: “Se separaron por cuestión de tiempos y de proyectos diferentes. Tuvieron mucho tiempo juntos, se conocieron grabando una serie. Hace tres meses están separados. Ella vivía afuera. Vino para acá y se va a instalar en Argentina”.

Pepe Ochoa sentenció: “La distancia mató el amor” y adelantó que “tenemos una nota que confirma la separación, no con Delfina”. Por su parte, Ángel de Brito aclaró que se trataba de la palabra de su hermana Paula Chaves y autorizó la emisión de la entrevista en su programa de streaming Bondi.

Delfina Cháves como Máxima.

Delfina Chaves hizo pública su relación con Martijn Lakemeier en septiembre de 2024, al dedicarle un cariñoso saludo de cumpleaños en redes sociales tras su trabajo conjunto en la primera temporada de la serie Máxima, donde interpretan a Máxima Zorreguieta y el Rey Guillermo.

En febrero de 2024, la hermana de Paula reconocía sobre su vínculo con el actor neerlandés: “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay algo de química”.