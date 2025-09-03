El inesperado motivo por el que Natalia Oreiro evita grabar con niños actores que generó polémica

Natalia Oreiro es una de las artistas más queridas del Río de la Plata. Dueña de una belleza indiscutida, carisma y una carrera sólida que la posiciona como una figura consagrada, no suele brindar demasiadas entrevistas, salvo cuando se trata de promocionar alguno de sus proyectos.

Natalia Oreiro tiene más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Esta semana llega a los cines con La mujer de la fila, film que protagoniza, y en ese marco dialogó con distintos medios. Entre consultas sobre su papel y algunas preguntas vinculadas a su vida privada —terreno en el que suele moverse con la misma destreza con la que Maradona esquivaba rivales—, la actriz sorprendió al revelar con qué colegas preferiría no compartir rodaje.

Por qué a Natalia Oreiro no le gusta trabajar con niños

El nuevo film que protagoniza Natalia Oreiro aborda una temática compleja: el modo en que las cárceles tratan a los familiares de los presos. En ese marco, la actriz explicó que su hijo no verá la película. “Ata solo vio ‘Campamento con mamá’ porque me acompañó durante todo el rodaje. Para mí la infancia es un momento donde hay que tener mucho cuidado con lo que se ve, porque los chicos están en formación y los puede impactar mal”, aseguró en diálogo con Marcela Soberano para la revista Noticias.

La verdadera revelación llegó cuando Natalia confesó con qué tipo de actores no se siente cómoda al momento de compartir un set. “De hecho, a mí me cuesta un montón trabajar con niños actores, será porque yo arranqué a los 12 y no creo que sea un ambiente para niños”, expresó con autocrítica. Luego, profundizó en su reflexión: “Es verdad que algunos tienen una vocación imparable, vos te das cuenta que lo tienen en la sangre y que van a seguir toda la vida en esto como pasó con Pablo Rago. Pero a mi hijo lo prefiero jugando, haciendo una pijamada y aprendiendo la letra solo de la obra de la escuela”.

Película Campamento con mamá protagonizada por Natalia Oreiro (Gentileza Cleo Bouza)

Con total franqueza, la actriz también explicó el motivo por el cual, al menos por el momento, no planea volver a los escenarios teatrales. “No estoy preparada todavía para desarmar la rutina familiar, a mí me gusta estar con Ata los fines de semana y levantarme todos los días para llevarlo a la escuela”, confesó.